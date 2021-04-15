Путин назвал улучшение жизни людей важнейшей целью
Президент России Владимир Путин поручил отработать методику рейтинга качества жизни в регионах.
"Национальная социальная инициатива должна стать важнейшим инструментов достижения национальных целей развития. А главная из них, конечно, в том, чтобы граждане жили лучше на всем нашем огромном пространстве", - заявил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"Усилия каждого региона по повышению благополучия граждан <...> будем оценивать максимально объективно, на основе мнения людей, в ходе широких социологических опросов в том числе", - приводит слова президента РГ.
Путин попросил отработать методику рейтинга качества жизни в регионах, а итоги такого ежегодного рейтинга предложил обсудить на ближайшем заседании набсовета АСИ.
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Росстат сообщил о снижении уровня бедности за счет увеличения уровня смертности.
Чем больше пенсионный возраст тем однозначно лучше)
И этих людей мы знаем поименно...
Маловато будет!" (с)
тоже кони! (с)