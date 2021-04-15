Путин назвал улучшение жизни людей важнейшей целью

19:35 15.04.2021

Президент России Владимир Путин поручил отработать методику рейтинга качества жизни в регионах.

"Национальная социальная инициатива должна стать важнейшим инструментов достижения национальных целей развития. А главная из них, конечно, в том, чтобы граждане жили лучше на всем нашем огромном пространстве", - заявил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Усилия каждого региона по повышению благополучия граждан <...> будем оценивать максимально объективно, на основе мнения людей, в ходе широких социологических опросов в том числе", - приводит слова президента РГ.

Путин попросил отработать методику рейтинга качества жизни в регионах, а итоги такого ежегодного рейтинга предложил обсудить на ближайшем заседании набсовета АСИ.