Путин назвал улучшение жизни людей важнейшей целью

Президент России Владимир Путин поручил отработать методику рейтинга качества жизни в регионах. 

"Национальная социальная инициатива должна стать важнейшим инструментов достижения национальных целей развития. А главная из них, конечно, в том, чтобы граждане жили лучше на всем нашем огромном пространстве", - заявил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Усилия каждого региона по повышению благополучия граждан <...> будем оценивать максимально объективно, на основе мнения людей, в ходе широких социологических опросов в том числе", - приводит слова президента РГ.

Путин попросил отработать методику рейтинга качества жизни в регионах, а итоги такого ежегодного рейтинга предложил обсудить на ближайшем заседании набсовета АСИ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 01:23
    Гость: Новости...

    Росстат сообщил о снижении уровня бедности за счет увеличения уровня смертности.

  3. 16.04.2021, 01:11
    Гость: Путин назвал улучшение жизни людей важнейшей целью...

    И этих людей мы знаем поименно...

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