Экипаж корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю

11:40 17.04.2021

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-17", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

В ночь на субботу корабль расстыковался с МКС, около 7 утра двигатели были включены на торможение и корабль начал сходить с околоземной орбиты. После спускаемый аппарат с экипажем отделился от бытового и приборного отсеков.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь, сообщает "Интерфакс".

Экспедиция Рыжикова, Сверчкова и Рубинс на МКС началась 14 октября 2020. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.