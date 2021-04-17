Экипаж корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-17", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

В ночь на субботу корабль расстыковался с МКС, около 7 утра двигатели были включены на торможение и корабль начал сходить с околоземной орбиты. После спускаемый аппарат с экипажем отделился от бытового и приборного отсеков.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь, сообщает "Интерфакс".

Экспедиция Рыжикова, Сверчкова и Рубинс на МКС началась 14 октября 2020. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.04.2021, 17:33
    Гость: Рабинович

    В порядке ликбеза.
    Корабль Маска Crew Dragon, запущенный в ноябре прошлого года, в настоящий момент пристыкован к МКС. Возвращение на Землю (экипаж - 3 американца, 1 японец) намечено на 9 мая.
    До этого, на 22 апреля запланирован запуск к МКС второго корабля Crew Dragon. Экипаж - 2 американца, японец и француз.
    На осень намечены два запуска: третья миссия на МКС и первый полёт с туристами (без стыковки с МКС).
    Итак, ближайшие новости - на следующей неделе.

  2. 17.04.2021, 14:29
    Гость: А где же был великий Маск?

    Сейчас на орбите МКС 7 человек, двое наших и ПЯТЕРО амеров. А Маск готовит квеличение этого разрыва.

  4. 17.04.2021, 13:04
    Гость: IgS

    Ну и слава богу. Ребятам теперь заново ходить придется учиться, гравитация штука тяжелая, с ней только суперлюди из проекта Аполлон справлялись играючи - выскакивали из приземляемого аппарата как кузнечики! После каждого полета на Луну!
    Остальных космонавтов выковыривают из аппаратов и несут на руках до кресла.
    Суперлюди только в голливуде!

  5. 17.04.2021, 12:01
    Гость: Виктор

    Опять Роскосмос доставил на МКС астронавта НАСА, а потом эвакуировал на землю другого астронавта НАСА! А где же был великий Маск? Некогда ему, готовит очередной фейерверк Старшип №15?

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