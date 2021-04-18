Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

Россия решила отказаться от Международной космической станции (МКС) и создать собственную орбитальную станцию. О этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он заверил, что Россия намерена предупредить о выходе из МКС с 2025 года наших партнеров по космосу.

Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — приводит слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина РБК.

Это решение было принято на совещании у президента Владимира Путина 12 апреля. Кроме того, были одобрены планы пилотируемых полетов на Луну, а также миссии на Марс.

 

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