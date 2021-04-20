Все, что нужно знать о продвижении мобильного приложения: эффективные инструменты маркетинга

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Сейчас реклама – это то, без чего не будет функционировать ни одна предпринимательская деятельность.

 Без нее не получится увеличить продажи, повысить целевой охват и прочее. По этим причинам, продвижение – это очень важная составляющая бизнеса. В этой статье мы поговорим про продвижение мобильных приложений. Ознакомиться более подробно с компаниями, которые занимаются продвижением приложений, можно на сайте https://advertmobile.net/

Что такое продвижение мобильных приложений?

Продвижение в маркетинге (промоушн, промо) – комплекс маркетинговых мер, направленных на увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж. Продвигать можно любую продукцию, в том числе физически несуществующую, как, например, мобильные приложения.

Методы продвижения мобильных приложений

На примере компании поговорим про основные способы рекламы и продвижения приложений:

1. Мотивированные установки для Android и iOS. Мотивированные установки применяются для продвижения приложений в App Store и Google Play и пользуются необычайным спросом среди успешных разработчиков, издательств и крупных компаний. Характеризуется эта опция приобретением инсталла – той вещи, которая позволяет выйти приложению в ТОП.
2. Вывод приложения в ТОП с гарантией результата. Данный метод подразумевает анализ приложения и конкурентов, подготовку стратегии продвижения, согласование деталей, запуск рекламной кампании, полный контроль кампании ведущим менеджером.
3. ASO (App Store Optimization) -это продвижение через Google Play и App store. Главная задача ASO – это получение бесплатных естественных загрузок и установок. Надо сказать, что половину действий в этом методе проводятся по минимальной цене. Базовая оптимизация мобильных приложений включает в себя: составление семантического ядра; прописывание метаданных с учетом ключевых слов; создание качественной иконки, понятных скринов и видеопрезентации.
4. Вывод в Trading Search. С помощью этого инструмента у вашего приложения будет заметен значительный прирост заинтересованных людей.. А также ваше приложение значительно поднимется в ТОПе App Store.
5. Реклама через Youtube блоггеров. Очень эффективная вещь, которая способна привлечь большой охват аудитории.
6. Поисковая оптимизация заключается в сборе актуального семантического ядра на основании текущих данных в маркетах и анализа конкурентов. Также ASO включает в себя оптимизацию названия и ключевых слов, в том числе иконки и скриншотов. Грубо говоря, смысл заключается в работе с текстом и совершением аналитики по данному процессу.
 

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