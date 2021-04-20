Экс-главу Коми освободили от наказания по делу о превышении полномочий

17:18 20.04.2021

Сыктывкарский городской суд освободил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, отбывающего срок в колонии, от наказания по делу о превышении должностных полномочий.

По данному делу он был признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года, но в связи с истечением сроков давности, его освободили от отбывания наказания.

Отвечая на вопрос ТАСС, Гайзер также заявил, что намерен оспаривать приговор и по основному своему делу.

Напомним, 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Все фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ («Создание или участие в организованном преступном сообществе») и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.