Роскосмос начал строительство российской орбитальной станции

Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин

Роскосмос приступил к строительству первого модуля российской орбитальной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал Рогозин.

18 апреля вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил о планах России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 19:41
    Гость: Евгений В

    Анатолий Быков написал об угрозе утраты Россией алюминия Путину, после чего начались его мытарства, в итоге посадили по доносу купленного уголовника с пожизненным сроком. А алюминий и все крупные ГЭС и ТЭЦ перешли в собственность и под управление американцев. Теперь и я совсем запутался, кто в РФ иностранный агент Навальный или Путин с Дерипаской.

  2. 20.04.2021, 19:30
    Гость: Остап

    Зачем? Пилотируемый космос это тупик. После 120 дней пребывания в железной бочке на высоте 400 километров космонавтов-астронавтов-тейкунавтов выносят из спускаемого модуля на руках, они не способны ходить, они ни на что не годны. Им нужно пол-года реабилитации. Какие полеты к Марсу, к звездам? Этого не будет никогда. На безумные деньги, угроханные на существование трех человек в железной бочке , пустыню Сахару можно было бы превратить в цветущий сад. Один килограмм выведенного в космос груза стоит килограмм золота. При том нет ни одного научного открытия мирового уровня, влияющего на жизнь всего мира, которое было бы сделано обитающими в железной бочке космонавтами-астронавтами-тейкунавтами. Просто летают и за немыслимые деньги пытаются доказать, что, таки, на высоте 400 км над Землей в железной бочке таки можно существовать. Плохо, опасно,страшно дорого, поглощая собственную мочу- но можно! Вопрос только- а зачем?

  3. 20.04.2021, 19:06
    Гость: Stalker

    Ой ли ? Ну и к какому году этот модуль достроят и запустят ? Уж в аккурат не к 2025 году ли ?

  4. 20.04.2021, 19:00
    Гость: Настоящий полковник

    Давно нужно было создать нечто и вывести ядерное оружие в Космос. Все пиндосы должны жить под прицелом!

  5. 20.04.2021, 18:18
    Гость: Николай

    Напомните пожалуйста, кому принадлежит производство, столь нужного для космической промышленности, алюминия?

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