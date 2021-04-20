Роскосмос начал строительство российской орбитальной станции

11:22 20.04.2021

Роскосмос приступил к строительству первого модуля российской орбитальной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал Рогозин.

18 апреля вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил о планах России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.