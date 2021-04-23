Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее планировалось отдыхать по следующему графику —праздничными считались 1, 2, 3 мая, а затем еще 8, 9, 10 мая. В соответствии с указом Путина всю почти полную рабочую неделю между этими праздниками (4, 5, 6, 7 мая) россияне тоже будут отдыхать.
С инициативой выступил Роспотребнадзор, глава государства сразу же согласился: «Если вы считаете, что это необходимо, мы так и сделаем». Указ о дополнительных нерабочих днях будет подписан 23 апреля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это что бы в банки бежали меньше - валюту покупать
))))) Т. к индекс Доу скатывается. хотя пока в обычных пределах
Где деньги Зин на водку,пиво и шашлык?
Разумное решение так как экономика уже на дне,цены растут,работы и следовательно зряплаты нема,то граждане россияне всей гурьбой на возрождение брошенных садов и огородов. Собирая грибы и ягоды трудно прокормиться так же утеплиться валежником,а поэтому на картошку,на картошку и еще раз туды. Неужели президент совсем зомбирован коронабесием и уже забыл что только общественно-полезный труд основа бытия любого государства и если страна отдыхает по 10-12 дней несколько раз в году,то пушистый зверек обеспечен стопудово раем для бездельников,а лентяи возведены на вершину властной вертикали. Арбайтен господа чиновники! Притом шнель,шнель и ишо раз бистро.
пенсионеры, инвалиды - не люди?
животворящая делает.