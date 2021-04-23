Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими

13:35 23.04.2021

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее планировалось отдыхать по следующему графику —праздничными считались 1, 2, 3 мая, а затем еще 8, 9, 10 мая. В соответствии с указом Путина всю почти полную рабочую неделю между этими праздниками (4, 5, 6, 7 мая) россияне тоже будут отдыхать.

С инициативой выступил Роспотребнадзор, глава государства сразу же согласился: «Если вы считаете, что это необходимо, мы так и сделаем». Указ о дополнительных нерабочих днях будет подписан 23 апреля.