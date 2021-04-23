Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими

Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее планировалось отдыхать по следующему графику —праздничными считались 1, 2, 3 мая, а затем еще 8, 9, 10 мая. В соответствии с указом Путина всю почти полную рабочую неделю между этими праздниками (4, 5, 6, 7 мая) россияне тоже будут отдыхать.

С инициативой выступил Роспотребнадзор, глава государства сразу же согласился: «Если вы считаете, что это необходимо, мы так и сделаем». Указ о дополнительных нерабочих днях будет подписан 23 апреля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 16:30
    Гость: World

    Это что бы в банки бежали меньше - валюту покупать
    ))))) Т. к индекс Доу скатывается. хотя пока в обычных пределах

  3. 23.04.2021, 15:38
    Гость: Штурман

    Разумное решение так как экономика уже на дне,цены растут,работы и следовательно зряплаты нема,то граждане россияне всей гурьбой на возрождение брошенных садов и огородов. Собирая грибы и ягоды трудно прокормиться так же утеплиться валежником,а поэтому на картошку,на картошку и еще раз туды. Неужели президент совсем зомбирован коронабесием и уже забыл что только общественно-полезный труд основа бытия любого государства и если страна отдыхает по 10-12 дней несколько раз в году,то пушистый зверек обеспечен стопудово раем для бездельников,а лентяи возведены на вершину властной вертикали. Арбайтен господа чиновники! Притом шнель,шнель и ишо раз бистро.

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