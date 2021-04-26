СМИ узнали о подготовке к ограничению экспорта бензина

© KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ начало подготовку к внесению бензина в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Согласно документу, кабмин поручил Минэнерго разработать проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Власти решили внести бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

То есть речь идет о том, чтобы при необходимости российское правительство имело возможность оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС. 

Ранее сообщалось, что правительство РФ может частично ограничить экспорт бензина, чтобы сдержать его стоимость. Новак отмечал, что кабмин может поддержать такую меру в ограниченный период. Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это влечет за собой снижение цены.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.04.2021, 16:43
    Гость: World

    А сколько наворовали на этом саботаже от этого. Где показ на ТВ ЦТ и фитилем
    Нефть не частная собственность ровно как ОПФ по добычи нефти (сами компашки) А управленческая с вознаграждением расшуметься.
    Не воровали бы саботажем внутреннего рынка - петух бы не клюнул
    Где нефтяная биржа?. Где? " не мы к ним а они к нам"
    Где это7
    А еще к лужкову претензии .
    Бардак был там (АЗЛК и ЗИЛ) где бандиты провосеки федерального уровня на федеральной собственности

  2. 26.04.2021, 14:33
    Гость: Бобёр

    Ну что идем назад:
    90-е мы уверенно прошли, взяв бандитизм и воровство,
    идем дальше в 80-е: ограничения, дефицит, недружественные страны, враги народа...

  3. 26.04.2021, 14:17
    Гость: Время Ч.

    Об исчезновении углеводородов в ближайшее время кричат еще с того века, а все никак не кончится.

  5. 26.04.2021, 13:29
    Гость: Отглас перестройки

    Грамотный ход. Скрытая санкция. А то Европа сильно расслабилась и по команде из-за океана неприятности России чинит. А так, нехай сланцево-реверсные керосины из Техаса покупает для ощущения собственной экономической безопасности. И когда каждый свободный гражданин Европы после посещения бензозаправки с новыми ценами скажет сам себе - "а ну этих навальных и петровых с башировыми! Да здравствует дружба с Россией и Демократия! Всем читать Киплинга!" - вот это будет правильно. Так держать!

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