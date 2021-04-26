СМИ узнали о подготовке к ограничению экспорта бензина

09:35 26.04.2021

Правительство РФ начало подготовку к внесению бензина в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Согласно документу, кабмин поручил Минэнерго разработать проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Власти решили внести бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

То есть речь идет о том, чтобы при необходимости российское правительство имело возможность оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ может частично ограничить экспорт бензина, чтобы сдержать его стоимость. Новак отмечал, что кабмин может поддержать такую меру в ограниченный период. Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это влечет за собой снижение цены.