СМИ узнали о подготовке к ограничению экспорта бензина
Правительство РФ начало подготовку к внесению бензина в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.
Согласно документу, кабмин поручил Минэнерго разработать проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Власти решили внести бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».
То есть речь идет о том, чтобы при необходимости российское правительство имело возможность оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что правительство РФ может частично ограничить экспорт бензина, чтобы сдержать его стоимость. Новак отмечал, что кабмин может поддержать такую меру в ограниченный период. Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это влечет за собой снижение цены.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А сколько наворовали на этом саботаже от этого. Где показ на ТВ ЦТ и фитилем
Нефть не частная собственность ровно как ОПФ по добычи нефти (сами компашки) А управленческая с вознаграждением расшуметься.
Не воровали бы саботажем внутреннего рынка - петух бы не клюнул
Где нефтяная биржа?. Где? " не мы к ним а они к нам"
Где это7
А еще к лужкову претензии .
Бардак был там (АЗЛК и ЗИЛ) где бандиты провосеки федерального уровня на федеральной собственности
Ну что идем назад:
90-е мы уверенно прошли, взяв бандитизм и воровство,
идем дальше в 80-е: ограничения, дефицит, недружественные страны, враги народа...
Об исчезновении углеводородов в ближайшее время кричат еще с того века, а все никак не кончится.
«Труд делает свободным».
Грамотный ход. Скрытая санкция. А то Европа сильно расслабилась и по команде из-за океана неприятности России чинит. А так, нехай сланцево-реверсные керосины из Техаса покупает для ощущения собственной экономической безопасности. И когда каждый свободный гражданин Европы после посещения бензозаправки с новыми ценами скажет сам себе - "а ну этих навальных и петровых с башировыми! Да здравствует дружба с Россией и Демократия! Всем читать Киплинга!" - вот это будет правильно. Так держать!