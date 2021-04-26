Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
Прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Об этом говорится в решении московской городской прокуратуры, которое разместил директор ФБК (решением Министерства юстиции фонд признан иноагентом) Иван Жданов.
Согласно документу, по итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура просит до судебного решения о запрете работы организации в РФ.
До итогов рассмотрения иска штабам Алексея Навального запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Кроме того, им запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам.
Напомним, об иске в суд столичная прокуратура сообщила 16 апреля. По информации ведомства, после проверки указанных организаций там пришли к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы понимаете правильно.Но не только разоблачение жуликов..Было уже все это в истории и не раз.И режим Филиппинских жуликов и Фердинандо Маркос.Кончил только неважно как-то.
Это агенты Госдепа за деньги Газпрома. Когда их прогонят поганой метлой, тогда восхищайся!
"Кроме того, им запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам". Вот дебилизм. А откуда у них средства появятся на оплату всего этого, если они не смогут пользоваться своими банковскими счетами ? Нет деятельности, нет и поступлений на счета.
А в чём предательство? Рассказал правду о дворце за лярд-значит предатель?
Ну они хотя бы не крадут у народа деньги и не строят себе дворцы за МИЛЛИАРД зелени.