Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального

13:56 26.04.2021

Прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Об этом говорится в решении московской городской прокуратуры, которое разместил директор ФБК (решением Министерства юстиции фонд признан иноагентом) Иван Жданов.

Согласно документу, по итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура просит до судебного решения о запрете работы организации в РФ.

До итогов рассмотрения иска штабам Алексея Навального запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Кроме того, им запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам.

Напомним, об иске в суд столичная прокуратура сообщила 16 апреля. По информации ведомства, после проверки указанных организаций там пришли к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».