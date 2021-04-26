Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального

Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин

Прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Об этом говорится в решении московской городской прокуратуры, которое разместил директор ФБК (решением Министерства юстиции фонд признан иноагентом) Иван Жданов.

Согласно документу, по итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура просит до судебного решения о запрете работы организации в РФ.

До итогов рассмотрения иска штабам Алексея Навального запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Кроме того, им запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам.

Напомним, об иске в суд столичная прокуратура сообщила 16 апреля. По информации ведомства, после проверки указанных организаций там пришли к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.04.2021, 19:02
    Гость: *

    Вы понимаете правильно.Но не только разоблачение жуликов..Было уже все это в истории и не раз.И режим Филиппинских жуликов и Фердинандо Маркос.Кончил только неважно как-то.

  2. 26.04.2021, 19:02
    Гость: Оптимист

    Это агенты Госдепа за деньги Газпрома. Когда их прогонят поганой метлой, тогда восхищайся!

  3. 26.04.2021, 18:40
    Гость: stalker

    "Кроме того, им запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам". Вот дебилизм. А откуда у них средства появятся на оплату всего этого, если они не смогут пользоваться своими банковскими счетами ? Нет деятельности, нет и поступлений на счета.

  4. 26.04.2021, 18:32
    Гость: Иван есть Иван

    А в чём предательство? Рассказал правду о дворце за лярд-значит предатель?

  5. 26.04.2021, 18:30
    Гость: ХА!!!!

    Ну они хотя бы не крадут у народа деньги и не строят себе дворцы за МИЛЛИАРД зелени.

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