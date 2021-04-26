Памфилова рассказала Путину о возросшем доверии россиян к выборам

За последние пять лет доверие россиян к выборам и избирательной системе существенно возросло, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И, я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало»,— сказала Памфилова.

Элла Памфилова считает избирательную систему в России очень прозрачной. «Мы создали настолько прозрачную систему, что даже если у кого-то и появилось тайное желание себе улучшить результат, то это моментально становится явным, то есть мы сделали эту систему — это тоже большое достижение — очень прозрачной для контроля общества. И у нас внутренний контроль, о котором я сказала, и внешний контроль в виде нашего наблюдательского сообщества — оно одно из самых сильных в мире, даже трудно назвать страну, где было бы такое мощное наблюдательское сообщество»,— заявила председатель ЦИКа.

За последние пять лет ЦИК провел более 36 тыс. кампаний всех уровней, в том числе три федеральные: выборы в Госдуму в 2016 году, выборы президента-2018 и общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году, напоминает «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.04.2021, 23:42
    Гость: -------

    Что значит не открыто финансирование, нет методичек, ни одного нет проплаченного отзыва по теме , никак в лесу с ежиком несчастье...

  2. 26.04.2021, 23:06
    Гость: Парацельс

    Есть женщины легкого поведения, есть проститутки, а есть такие вот памфиловы))

  3. 26.04.2021, 22:54
    Гость: Не пережива-ю

    146 миллионов,серьёзно? Дай,бог ,если нас 100 миллионов наберётся при такой ,заточенной на массовое вымирание,политике этих "управленцев-смотрящих".

  4. 26.04.2021, 22:54
    Гость: Жека

    По всем регионам уголовные дела - председателей избиркомов - Пенза, Саранск, Саратов.

    А у нас все отлично - мои бабушки выглядят лучше, чем эта еврейская тетка с немытыми волосами, без прически, с отсутствием - стиля (от слова совсем).

  5. 26.04.2021, 22:44
    Гость: Вот именно,бросьте

    "Сильные мира сего",вы серьёзно? Эти сильные только над россиянами издеваться умеют(так этим и надо трусливым и ленивым идиотам),а ,в реальности,они на таком кукане у "партнёров",что мама не горюй. Всё же награбленное здесь + золотишко давно вывезли из прОклятой богом России,как и свои семьи.И,почти все,небось и внж или другое гражданство давно имеют,а здесь колонией управлять поставлены,гнать бабло на запад и отчитываться.Случись что,-здесь их новые завалят,а на западе всё отберут до нитки,ведь они же там все вне закона,их по любому поводу привлекут и даже не задумаются,тем более,что все нынешние,по большому счёту- предатели своего государства(СССР),участвовавшие в его развале и узурпации власти незаконным образом: путч 1991г,расстрел Верховного Совета народных депутатов 1993г.

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