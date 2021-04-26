Памфилова рассказала Путину о возросшем доверии россиян к выборам

15:37 26.04.2021

За последние пять лет доверие россиян к выборам и избирательной системе существенно возросло, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И, я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало»,— сказала Памфилова.

Элла Памфилова считает избирательную систему в России очень прозрачной. «Мы создали настолько прозрачную систему, что даже если у кого-то и появилось тайное желание себе улучшить результат, то это моментально становится явным, то есть мы сделали эту систему — это тоже большое достижение — очень прозрачной для контроля общества. И у нас внутренний контроль, о котором я сказала, и внешний контроль в виде нашего наблюдательского сообщества — оно одно из самых сильных в мире, даже трудно назвать страну, где было бы такое мощное наблюдательское сообщество»,— заявила председатель ЦИКа.

За последние пять лет ЦИК провел более 36 тыс. кампаний всех уровней, в том числе три федеральные: выборы в Госдуму в 2016 году, выборы президента-2018 и общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году, напоминает «Коммерсант».