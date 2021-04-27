В аэропортах предложили создать коридоры для вакцинированных от COVID-19
Минтранс РФ предложил аэропортам проработать возможность создания специальных коридоров для туристов, вакцинировавшихся от коронавируса, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства операторам аэропортов.
Отмечается, что ранее сподобным предложением в МИД РФ обратилось посольство ОАЭ в Москве, ведомство перенаправило инициативу в Росавиацию и Роспотребнадзор. В инициативе предлагалось создать отдельные коридоры в аэропортах для осуществления въезда вакцинировавшихся от коронавируса туристов. Роспотребнадзор выступил против данной инициативы.
В самом Минтрансе отметили, что вопрос создания подобных коридоров требует тщательной проработки.
В аэропорту Внуково изданию рассказали, что обладают опытом создания коридорово для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Но необходимо понимать понимать предъявляемые к таким коридорам требования Роспотребнадзора и других контролирующих органов для рассчета бюджета и планирования инфраструктуры. В аэропорту добавили, что также готовы выделить для вакцинированных путешественников отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и отдельный терминал.
В Домодедово сообщили об отсутствии единых международных подходов к использованию данных о вакцинированных пассажирах для оптимизации предполетных и контрольных процедур.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да чего там! Давайте сразу татуировки на лбу! Дату, время, первая прививка вторая, название - крупными буквами на английском и на русском!
Друг англичанин заходил позавчера в паб - работают там открытые площадки и веранды. У них там люди ходят по 20-30 лет в «свой паб». Привычка. Он спрашивал всех постояльцев от 75 до 19-ти лет отроду: ни у кого ни в семье ни у знакомых НИКТО от ковида за все время не умер.
Отсюда вытекают два взаимонеисключающих утверждения:
1. пиво является отличным профилактическим средством против вирусов.
2. Вируса этого не существует, паника придумана для чего-то ещё.
Всё предсказуемо и ожидаемо!Фармамафия "рулит",её "в дверь,а она в в окно"! У буржуев ,имеешь сертификат (платный) о тесте на "коронку" и никаких проблем,но это же путинская структура,без прав и гарантий ,что "не посодют" за "нарушения санитарного режима".
почему только отдельные коридоры. Можно и отдельные вокзалы, отдельные самолеты , поезда, автобусы и метро. Отдельные туалеты и залы ожидания. Отдельны кафе и пиццерии .... Маразм крепчает. Все привитые являются такими же переносчиками заразы как и не привиты. Просто у них вероятность заразится меньше если антитела появились. А как быть сейчас с ВИЧ инфицированными ? Куда они все делись. Может СПИД уже победили, а мы и не знаем? Или не способность бороться с новыми штампами гриппа -это и есть ВИЧ..
Да, но только вначале.Или вы считаете что от детских прививок у людей до сих пор антитела?
Эта проФанация придумана торгашами для сбыта своих вакцин.
Иммунитет очень сложный процесс, есть ещё клеточный иммунитет .
Клеточный иммунитет (англ. Cell-mediated immunity) — такой тип иммунного ответа, в котором не участвуют ни антитела, ни система комплемента. В процессе клеточного иммунитета активируются макрофаги, натуральные киллеры, антиген-специфичные цитотоксические Т-лимфоциты, и в ответ на антиген выделяются цитокины.
Антителами, каплями мокроты, в которых вирус и пр. удиями забивают голову баранам чтоб они строились в очередь на вакцину. Тьфу!
ЗЫ. Еще не испытана вакцина, чкобы не изучен вирус, а гицбурн и Ко уже знают,
ЧТО ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ СЛАБЕЕ ЧЕМ ПОСЛЕ ЧУДО_ВАКЦИНЫ.
Поэтому прививать ся всем-всем-всем
Гинтцбург и Ко ясно сказали, ВАКЦИНА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЧТО НЕ ЗАБОЛЕЕШЬ, просто будешь болеть легче и не помрёшь..
А так как знать, та вакцина ещё не изучена, не проверена,
как и все остальные.
Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник» против коронавирусной инфекции планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава, сообщает ТАСС.
То есть, её зарегистрировали против правил, чтоб застолбить и сразу же стали ипытывать на бюджетниках под угрозой увольнения и на студентах, где за 8000 р., где под угрозой отчисления.