В аэропортах предложили создать коридоры для вакцинированных от COVID-19

11:05 27.04.2021

Минтранс РФ предложил аэропортам проработать возможность создания специальных коридоров для туристов, вакцинировавшихся от коронавируса, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства операторам аэропортов.

Отмечается, что ранее сподобным предложением в МИД РФ обратилось посольство ОАЭ в Москве, ведомство перенаправило инициативу в Росавиацию и Роспотребнадзор. В инициативе предлагалось создать отдельные коридоры в аэропортах для осуществления въезда вакцинировавшихся от коронавируса туристов. Роспотребнадзор выступил против данной инициативы.

В самом Минтрансе отметили, что вопрос создания подобных коридоров требует тщательной проработки.

В аэропорту Внуково изданию рассказали, что обладают опытом создания коридорово для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Но необходимо понимать понимать предъявляемые к таким коридорам требования Роспотребнадзора и других контролирующих органов для рассчета бюджета и планирования инфраструктуры. В аэропорту добавили, что также готовы выделить для вакцинированных путешественников отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и отдельный терминал.

В Домодедово сообщили об отсутствии единых международных подходов к использованию данных о вакцинированных пассажирах для оптимизации предполетных и контрольных процедур.