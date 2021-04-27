Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов

© KM.RU, Кирилл Зыков

Аэропорты российского юга, которые обслуживают черноморские курорты, в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными. О таком прогнозе холдинга «Аэродинамика», ответственного за воздушные гавани Краснодара, Сочи и Анапы, пишет РБК.

По прогнозам представителей перевозчиков, воздушные гавани на юге России могут впервые оказаться загруженными на 100% на фоне закрытия ряда полетов за границу. Отмечается, что речь идет в первую очередь о таких городах как Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь.

В 2020 году из-за эпидемии COVID-19 авиаперевозки за пределы РФ сократились на 76%, до 13 млн человек. В 2021-м они продолжат сокращаться, до 9 млн человек, считают в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

На сегодняшний день россиянам можно посещать 29 стран, но по меньшей мере на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня — приостановлены полеты в Турцию. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путевки туда даже после 1 июня. На фоне таких ограничений авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.04.2021, 12:57
    Гость: www

    Можно посещать 29 стран. Ага, там и Индия и Южная Корея. В одну не хочется, в другои не ждут.

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