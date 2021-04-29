«Газпром» отчитался о падении прибыли почти в девять раз

15:48 29.04.2021

«Газпром» в прошлом году получил 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), относящейся к акционерам. Это почти в девять раз ниже уровня 2019-го (1,2 триллиона рублей), следует из отчетности организации.

«Главным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стал рост курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно. Это привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям», — отмечается в документе.

Согласно отчету, чистый убыток по курсовым разницам, сложившийся главным образом из-за переоценки кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, составил в 2020 году 604,81 млрд руб. Тогда как годом ранее по курсовым разницам была зафиксирована чистая прибыль в 285,581 млрд руб.

«Изменение объясняется повышением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно за год, закончившийся 31 декабря 2020 года», — поясняется в отчетности «Газпрома».

Ранее СМИ писали, что Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. «Газпром» не стал использовать возможность забронировать дополнительные мощности для прокачки газа в мае.