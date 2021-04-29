«Газпром» отчитался о падении прибыли почти в девять раз

Фото с сайта pixabay.com

«Газпром» в прошлом году получил 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), относящейся к акционерам. Это почти в девять раз ниже уровня 2019-го (1,2 триллиона рублей), следует из отчетности организации.

«Главным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стал рост курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно. Это привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям», — отмечается в документе.

Согласно отчету, чистый убыток по курсовым разницам, сложившийся главным образом из-за переоценки кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, составил в 2020 году 604,81 млрд руб. Тогда как годом ранее по курсовым разницам была зафиксирована чистая прибыль в 285,581 млрд руб.

«Изменение объясняется повышением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно за год, закончившийся 31 декабря 2020 года», — поясняется в отчетности «Газпрома».

Ранее СМИ писали, что Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. «Газпром» не стал использовать возможность забронировать дополнительные мощности для прокачки газа в мае.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 29.04.2021, 21:21
    Гость: Красный

    А пока в ожидании достройки СП-2 акционеры Газпрома могут утешаться песней Семёна Слепакова о них.

  5. 29.04.2021, 21:19
    Гость: Да! Да!

    СтОит только посмотреть ролик на ютубе, когда Вова объясняет преимущество обесценивания рубля.
    "Рубль обесценился... Немного. На 30 процентов."
    Ты чего, больной, что ли? Или в детстве головкой об пол роняли?

Все комментарии (25)
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