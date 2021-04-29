В России зафиксирован рост кибермошенничества в онлайн-продаже авиабилетов

09:40 29.04.2021

В России зафиксирован рост количества кибермошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет компании Group-IB.

По данным IT-экспертов, в апреле было выявлено 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте подобных ресурсов выявлено не было вообще. Отмечается, что вредоностные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или же даже полностью самостоятельные страницы для подбора "дешевых" перелетов.

При введении на таком сайте данных своей карты, в том числе и CVV-кода, для оплаты, деньги направляются на счет мошенника.

Всплеск подобного рода мошенничества был зафиксирован после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями. Особому риску подвержены те, кто предпочитают использовать мобильные устройства при покупке товаров, так как в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.