В России зафиксирован рост кибермошенничества в онлайн-продаже авиабилетов
В России зафиксирован рост количества кибермошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет компании Group-IB.
По данным IT-экспертов, в апреле было выявлено 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте подобных ресурсов выявлено не было вообще. Отмечается, что вредоностные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или же даже полностью самостоятельные страницы для подбора "дешевых" перелетов.
При введении на таком сайте данных своей карты, в том числе и CVV-кода, для оплаты, деньги направляются на счет мошенника.
Всплеск подобного рода мошенничества был зафиксирован после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями. Особому риску подвержены те, кто предпочитают использовать мобильные устройства при покупке товаров, так как в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цены на билеты и так повышаются. Да, понятно что не будет решена проблема, это я так. Само государство и есть самая большая наша проблема.
уж лучше пусть государство только констатирует. если оно возьмется решать эту проблему, то единственным результатом будет повышение цен на билеты и дополнительные сложности с их приобретением, а проблема так и не будет решена.
Уничтожена промышленность, разрушено госуправление, взялись за людей и довольно плотно.
Действия властей? Или как обычно констатация факта, а дальше барахтайтесь сами, не забывая, в прочем, исправно за всё платить. Государство давно уже нас не защищает ни от чего, оно враждебно по отношению к людям.