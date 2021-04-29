Сбербанк хотят обязать закупать отечественные технологии
«Сбер» хотят обязать закупать отечественные программы и ПО, чтобы к 2024 году на них приходилось не менее 70% от общей суммы расходов на программное обеспечение. На сегодня банк не входит в перечень компаний, находящихся в федеральной собственности, и не попадает под требования по импортозамещению.
«Сбербанк — системообразующий банк, поэтому важно, чтобы его деятельность соответствовала общей логике государственной политики. Формально "Сбер" сейчас ничего не нарушает. Только морально», — заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в области ИКТ Илья Массух «Ведомостям».
По его словам, Сбербанк до апреля 2020 года принадлежал Центробанку, поэтому формально не являлся госкомпанией. После передачи акций государству Сбербанк не внесли в перечень организаций, которые обязаны переходить на отечественные IT- продукты.
В Сбербанке между тем заявили, что его закупочная деятельность соответствует нормам законодательства в сфере закупок и требованиям правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Будет очень хорошо, если обяжут Сбер использовать отечественное ПО. Надоела эргономика западных продуктов. У них совсем другой менталитет, нам трудно воспринимать их эргономику. Наши программисты в любом случае напишут гораздо лучше. К тому же, ошибок в западном ПО намного больше. Они там на Западе привыкли лепить версию за версией по своему усмотрению, пользователей не слушают, ошибки не исправляют, только прикрываются лицензионными соглашениями, в которых пишут, что ни за что ответственности не несут. Зато любят задирать цены на свое западное ПО.
Потому что заметка про Сбер.
Будет заметка о торговых сетях, обсудим каких нет в Крыму
и сюда, блин, крым притянули))) ох, уж эти диванные экспертные войска! всегда на страже стоят! только логики в комментах ноль! лишь бы потяфкать.
задобали "чейкрымы". почему только про сбер пишите, если в крыму кроме него нет много кого еще? что ж? они все по-вашему крым не признают? ну-ка, эксперты, расскажите мне.
ну да. если правительство хочет одним разом убить финтех отрасль, которую сбер так долго развивал, то велком! пусть внедряют отечественное барахло.