Сбербанк хотят обязать закупать отечественные технологии

Отделение Сбербанка © KM.RU, Вадим Черноусов

«Сбер» хотят обязать закупать отечественные программы и ПО, чтобы к 2024 году на них приходилось не менее 70% от общей суммы расходов на программное обеспечение. На сегодня банк не входит в перечень компаний, находящихся в федеральной собственности, и не попадает под требования по импортозамещению.

«Сбербанк — системообразующий банк, поэтому важно, чтобы его деятельность соответствовала общей логике государственной политики. Формально "Сбер" сейчас ничего не нарушает. Только морально», — заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в области ИКТ Илья Массух «Ведомостям».

По его словам, Сбербанк до апреля 2020 года принадлежал Центробанку, поэтому формально не являлся госкомпанией. После передачи акций государству Сбербанк не внесли в перечень организаций, которые обязаны переходить на отечественные IT- продукты.

В Сбербанке между тем заявили, что его закупочная деятельность соответствует нормам законодательства в сфере закупок и требованиям правительства.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 21:38
    Гость: Красный

    Будет очень хорошо, если обяжут Сбер использовать отечественное ПО. Надоела эргономика западных продуктов. У них совсем другой менталитет, нам трудно воспринимать их эргономику. Наши программисты в любом случае напишут гораздо лучше. К тому же, ошибок в западном ПО намного больше. Они там на Западе привыкли лепить версию за версией по своему усмотрению, пользователей не слушают, ошибки не исправляют, только прикрываются лицензионными соглашениями, в которых пишут, что ни за что ответственности не несут. Зато любят задирать цены на свое западное ПО.

  2. 29.04.2021, 20:03
    Гость: Про Сбер на ветке пишут

    Потому что заметка про Сбер.
    Будет заметка о торговых сетях, обсудим каких нет в Крыму

  3. 29.04.2021, 17:22
    Гость: Влад

    и сюда, блин, крым притянули))) ох, уж эти диванные экспертные войска! всегда на страже стоят! только логики в комментах ноль! лишь бы потяфкать.

  4. 29.04.2021, 17:21
    Гость: гость

    задобали "чейкрымы". почему только про сбер пишите, если в крыму кроме него нет много кого еще? что ж? они все по-вашему крым не признают? ну-ка, эксперты, расскажите мне.

  5. 29.04.2021, 17:18
    Гость: гость

    ну да. если правительство хочет одним разом убить финтех отрасль, которую сбер так долго развивал, то велком! пусть внедряют отечественное барахло.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
В. М. Васнецов. «Богатыри»
Больше безумия: Украина заявляет об эксклюзивных правах на былинных богатырей
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных снизилось на четверть
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть
Избранное
Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны
Это не шутки: с 1 апреля грядут изменения в весеннем призыве
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть
Романтизм в музыке
Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
«И все побежали опять напяливать намордники до самых бровей»
Чтить традиции и думать о будущем: идеальный баланс для современной российской армии