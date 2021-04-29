Сбербанк хотят обязать закупать отечественные технологии

11:41 29.04.2021

«Сбер» хотят обязать закупать отечественные программы и ПО, чтобы к 2024 году на них приходилось не менее 70% от общей суммы расходов на программное обеспечение. На сегодня банк не входит в перечень компаний, находящихся в федеральной собственности, и не попадает под требования по импортозамещению.

«Сбербанк — системообразующий банк, поэтому важно, чтобы его деятельность соответствовала общей логике государственной политики. Формально "Сбер" сейчас ничего не нарушает. Только морально», — заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в области ИКТ Илья Массух «Ведомостям».

По его словам, Сбербанк до апреля 2020 года принадлежал Центробанку, поэтому формально не являлся госкомпанией. После передачи акций государству Сбербанк не внесли в перечень организаций, которые обязаны переходить на отечественные IT- продукты.

В Сбербанке между тем заявили, что его закупочная деятельность соответствует нормам законодательства в сфере закупок и требованиям правительства.