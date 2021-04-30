«Воруют, врут и богу молятся». В Саратове ветеран отчитала Володина

21:00 30.04.2021

90-летняя Анна Александровна в Саратове встретила спикера Госдумы Вячеслава Володина и высказала ему всё, что думает о власти в России. Депутат внимательно выслушал пенсионерку и пообещал учесть её замечания.

Анна Александровна отметила, что чиновники в России много воруют. "Воруют миллиарды, миллиарды, ну как можно? Вот она Пенза, вот обыск — 500 миллионов! Ну это как? Там что, кругом глухонемые?" — заявила пенсионерка.

Женщина после этого обратилась лично к Володину и призвала его меньше врать. "По телевизору каждый день — Володин. Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавь ты враньё и всем скажи. Люди всё видят. Люди боятся говорить… Кто работает, их уволят", — сказала Анна Александровна.

Пенсионерка отметила, что считает позором ситуацию, когда "президент даёт 10 тысяч, чтобы ребёнка в школу собрать". Также Анна Александровна рассказала о своей ситуации — в банке у неё лежат "гробовые" под 3,5%, а инфляция составляет 5,8%.

"Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, вот ещё таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента?" — обратилась женщина к Володину.

Также Анну Александровну возмущает ситуация, когда богатая газом Россия не может газифицировать некоторые населённые пункты. "Понимаешь, обидно-досадно. Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят — сколько там процентов — без газа, деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется! Вот, смотри, вот что же получается? Значит вот в стране много лет: воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять?" — сказала Анна Александровна.

В конце разговора женщина пообещала при следующей встрече "дать палкой" Володину, если ситуация в стране не изменится.

"Кто-то доволен, кто-то недоволен. Мы должны выслушать и постараться изменить ситуацию и помочь", — приводит Правда.ру слова Вячеслава Володина по итогам разговора с жительницей Саратова.