Посольство США в Москве сократит до минимума оказание услуг
Посольство США с 12 мая практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы, сообщает "Интерфакс".
В заявлении дипмиссии говорится, что это связано с сокращением консульской службы на 75% по требованию российской стороны. Ранее дипломаты получили от российского правительства уведомление от 23 апреля о том, что американским дипмиссиям запрещено нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.
Отмечается, что дипмиссия постарается помогать гражданам США по мере своих возможностей.
Однако, выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.
Комментарии читателей Оставить комментарий
национальная забава - "бомбить Воронеж"
американцам на русских туристов/бизнесменов/гастробайтеров безразлично.
А вот россиянам - прямые убытки..
Всем и так известно, что все Иваны такие.
Интересно Грин карту тоже прикроют )) очень надо.
У меня возникает один вопрос. В дипломатии действует принцип взаимности. США и ранее рассматривали вопросы о выдаче виз нашим гражданам по полгода. А теперь и вовсе выдавать визы отказываются. Почему мы не отвечаем им тем же ? Давно пора.
но почему-то не так много россиян стремятся посмотреть красоты Венесуэлы или Гондураса с Бразилией Из всех стран Латинской Америки привлекает только курорты Кубы с ее все включено