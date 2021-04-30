Посольство США в Москве сократит до минимума оказание услуг

Посольство США в Москве

Посольство США с 12 мая практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы, сообщает "Интерфакс".

В заявлении дипмиссии говорится, что это связано с сокращением консульской службы на 75% по требованию российской стороны. Ранее дипломаты получили от российского правительства уведомление от 23 апреля о том, что американским дипмиссиям запрещено нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

Отмечается, что дипмиссия постарается помогать гражданам США по мере своих возможностей.

Однако, выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.04.2021, 19:39
    Гость: Петр

    национальная забава - "бомбить Воронеж"
    американцам на русских туристов/бизнесменов/гастробайтеров безразлично.
    А вот россиянам - прямые убытки..

  4. 30.04.2021, 18:43
    Гость: Stalker

    У меня возникает один вопрос. В дипломатии действует принцип взаимности. США и ранее рассматривали вопросы о выдаче виз нашим гражданам по полгода. А теперь и вовсе выдавать визы отказываются. Почему мы не отвечаем им тем же ? Давно пора.

  5. 30.04.2021, 18:40
    Гость: ярославскому

    но почему-то не так много россиян стремятся посмотреть красоты Венесуэлы или Гондураса с Бразилией Из всех стран Латинской Америки привлекает только курорты Кубы с ее все включено

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