Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяца

15:41 30.04.2021

Министерство энергетики предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Это следует из проекта постановления кабмина на портале нормативно-правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в инициативе.

Как заяыляется, это поможет стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить ускорения роста цен. В список «существенно важных» товаров Минэнерго предлагает внести автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. Однако временный запрет не будет распространяться на:

топливо, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок за пределами России, а также на произведенное в России топливо, которое перевозят между частями России через территории иностранных государств;

топливо, предназначенное для водных, воздушных железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое для эксплуатации в пути следования;

топливо, вывозимое для проведения международных спортивных мероприятий;

топливо для нужд Минобороны;

топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования.

В марте 2021 года министерство сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания.