Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяца
Министерство энергетики предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Это следует из проекта постановления кабмина на портале нормативно-правовых актов.
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в инициативе.
Как заяыляется, это поможет стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить ускорения роста цен. В список «существенно важных» товаров Минэнерго предлагает внести автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. Однако временный запрет не будет распространяться на:
- топливо, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок за пределами России, а также на произведенное в России топливо, которое перевозят между частями России через территории иностранных государств;
- топливо, предназначенное для водных, воздушных железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое для эксплуатации в пути следования;
- топливо, вывозимое для проведения международных спортивных мероприятий;
- топливо для нужд Минобороны;
- топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования.
В марте 2021 года министерство сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так ничего кроме галош не умеем производить. Вот и все продукты переработки.
Нефти россиянам не хватает. А что будет если Запад ещё больше введёт санкций?
А экспорт нефти не пробовали запретить? Норвегия, к примеру, вывозит только продукты переработки, а всё сырьё оставляет в стране, чтобы увеличить количество рабочих мест для своих граждан.
С трудом им даются такие очевидные меры.
будут грабить.