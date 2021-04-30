Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяца

© KM.RU, Илья Шабардин

Министерство энергетики предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Это следует из проекта постановления кабмина на портале нормативно-правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в инициативе.

Как заяыляется, это поможет стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить ускорения роста цен. В список «существенно важных» товаров Минэнерго предлагает внести автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. Однако временный запрет не будет распространяться на:

  • топливо, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок за пределами России, а также на произведенное в России топливо, которое перевозят между частями России через территории иностранных государств;
  • топливо, предназначенное для водных, воздушных железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое для эксплуатации в пути следования;
  • топливо, вывозимое для проведения международных спортивных мероприятий;
  • топливо для нужд Минобороны;
  • топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования.

В марте 2021 года министерство сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.04.2021, 18:18
    Гость: Бяда-а-а

    Нефти россиянам не хватает. А что будет если Запад ещё больше введёт санкций?

  3. 30.04.2021, 17:48
    Гость: demos

    А экспорт нефти не пробовали запретить? Норвегия, к примеру, вывозит только продукты переработки, а всё сырьё оставляет в стране, чтобы увеличить количество рабочих мест для своих граждан.

Все комментарии (9)
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