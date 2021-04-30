"Ретейлеры и поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву"

08:00 30.04.2021

Продуктовые ретейлеры и производители заявили о проблемах поставок продуктов в Москву, пишет газета "КоммерсантЪ". По данным издания это связано с введением новых правил движения грузового транспорта в пределах МКАД.

По словам производителей, определенную сложность составляет получение необходимых пропусков, что занимает несколько недель и тем самым сбивает сроки поставок. Кроме того перевозчики поднимают тарифы или даже полностью отказываются от заказов из-за рисков штрафов. В частности, перевозчики не готовы брать на себя потенциальные расходы из-за возможных нарушений, каждое из которых грозит штрафом в 5 тыс. рублей.

Кроме того рост тарифов связан с тем, что новые правила вынуждают грузовики двигаться в объезд МКАД по ЦКАД или малому бетонному кольцу, что увеличивает расстояния на десятки километров.

Пытаясь обойти новые правила перевозчики отправляют товары на машинах небольшой грузоподъемности (менее 3,5 т), что также ведет к дополнительным расходам на водитеелй и транспорт.

Новые правила вступают в силу с 5 мая. Они предполагают оформление пропусков на движение внутри МКАД для грузовиков массой от 3,5 т, разделение пропусков на ночные и дневные, а также введение фиксированных маршрутов. Данные правила нацелены на снижение транзитного трафика в столице.