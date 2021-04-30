В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского
Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пока ничего нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестке дня, ни по чему. Дело в том, что, возможно, действительно президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как говорил Песков, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В городе-герое Донецке. Или в городе-герое Луганске.
Какой смысл встречаться с украинскими президентами, которые или являются или не являются представителями титульной нации?
Вот, было дело в 2015-м, встречались с Порошенком в присутствии свидетелей Олланда и Меркель. Тогда Порошенко подписал декларацию, одобрявшую "Комплекс мер ...", т.е. Минск-2.
Или, вот, в 2019-м встречались с Зеленским в присутствии свидетелей Макрона и Меркель. Там тоже уже ЗЕ меры одобрил.
Но главное, что ничего не выполнено.
Какой смысл встречаться, если по предыдущим договоренностям её ничего не выполнено?
И вообще, что выше написано - это про дела на Донбассе и о встречах в Норманском формате.
В Минске-2 четко прописано, все вопросы Украина должна урегулировать путем консультаций и с одобрения ЛДРН. Причем тут Путин и Россия?
Ну какие такие- условия, переговорите, в первую очередь как ИСТОРИЧЕСКИЕ-СОСЕДИ и Родственники,без условии прекратите войну...а то без немцев и французов договорится, сил нет, срамота!
"Мы ещё не получили указания от Вашингтона,где нам встречаться и о чем и как говорить"
должна быть в Киеве на подписании безоговорочной капитуляции.