В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского

22:54 30.04.2021

Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пока ничего нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестке дня, ни по чему. Дело в том, что, возможно, действительно президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как говорил Песков, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.

