Суд принял иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Оппозиционер требует от пресс-секретаря опровергнуть слова о том, что он сотрудничает с ЦРУ.
Досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая.
Ранее суд дважды оставлял иск без движения из-за имевшихся недостатков, напоминает "Коммерсант".
В первый раз Алексей Навальный подал иск к Пескову в ноябре 2020 года. Поводом стали слова пресс-секретаря о том, что, по имеющейся у Кремля информации, с Навальным работают специалисты из ЦРУ и "дают ему разные инструкции". Суд отказался принять иск оппозиционера. В марте 2021-го тот подал его повторно. В апреле суд оставил иск без движения, потребовав устранить ряд нарушений.
Дмитрий Песков отказывался комментировать иск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предварительно отобрав французский паспорт.
что резак Песков сошлются на показания агента по кличке "Трамп" или на показания известного агента "Чмо"?
Браво Навальный. Покажи и раскрой народу всю гнилостную сущность сегодняшней Правящей верхушки псевдо-либералов и крипто-троцкистов во власти. Эти конспирологические персонажи во власти "большие мастера" вешать на оппозицию лживые ярлыки агентов Запада. Хотя по происходящему в стране все последние 30 лет самые главные агенты Запада сидят в самом Кремле.
Значит, что они там не встречались, иначе...
Клеветнику решётка светит:
Пускай же за поклёп ответит
И сам отправится в тюрьму,
В которую, слепив горбатого,
Был рад упечь невиноватого!