Суд принял иск Навального к Пескову

© KM.RU, Михаил Попов

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Оппозиционер требует от пресс-секретаря опровергнуть слова о том, что он сотрудничает с ЦРУ.

Досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая.

Ранее суд дважды оставлял иск без движения из-за имевшихся недостатков, напоминает "Коммерсант".

В первый раз Алексей Навальный подал иск к  Пескову в ноябре 2020 года. Поводом стали слова пресс-секретаря о том, что, по имеющейся у Кремля информации, с  Навальным работают специалисты из ЦРУ и "дают ему разные инструкции". Суд отказался принять иск оппозиционера. В марте 2021-го тот подал его повторно. В апреле суд оставил иск без движения, потребовав устранить ряд нарушений.

Дмитрий Песков отказывался комментировать иск.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.05.2021, 18:45
    Гость: Я так понимаю

    что резак Песков сошлются на показания агента по кличке "Трамп" или на показания известного агента "Чмо"?

  3. 05.05.2021, 18:28
    Гость: кадет

    Браво Навальный. Покажи и раскрой народу всю гнилостную сущность сегодняшней Правящей верхушки псевдо-либералов и крипто-троцкистов во власти. Эти конспирологические персонажи во власти "большие мастера" вешать на оппозицию лживые ярлыки агентов Запада. Хотя по происходящему в стране все последние 30 лет самые главные агенты Запада сидят в самом Кремле.

  5. 05.05.2021, 16:38
    Гость: Закон суров, а по нему

    Клеветнику решётка светит:
    Пускай же за поклёп ответит
    И сам отправится в тюрьму,
    В которую, слепив горбатого,
    Был рад упечь невиноватого!

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