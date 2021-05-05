Суд принял иск Навального к Пескову

12:18 5.05.2021

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Оппозиционер требует от пресс-секретаря опровергнуть слова о том, что он сотрудничает с ЦРУ.

Досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая.

Ранее суд дважды оставлял иск без движения из-за имевшихся недостатков, напоминает "Коммерсант".

В первый раз Алексей Навальный подал иск к Пескову в ноябре 2020 года. Поводом стали слова пресс-секретаря о том, что, по имеющейся у Кремля информации, с Навальным работают специалисты из ЦРУ и "дают ему разные инструкции". Суд отказался принять иск оппозиционера. В марте 2021-го тот подал его повторно. В апреле суд оставил иск без движения, потребовав устранить ряд нарушений.

Дмитрий Песков отказывался комментировать иск.