Правительство допустило запрет жидкостей для электронных сигарет

© KM.RU, Вадим Черноусов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана до 2035 года. В данный план вошла «проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет», указывается в сообщении на сайте кабмина.

Среди прочих направлений работы указаны: информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья россиян. Всего в плане содержится свыше 20 мероприятий для профилактики курения и снижения спроса на соответствующую продукцию.

В правительстве также намерены проработать еще один вопрос. Речь идет о введении «стандартных по размеру и обезличенных упаковок» табачных изделий, «75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

Кроме того, в кабмине выступили с идеей запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ (это, согласно релизу правительства, поможет «не вводить в заблуждение потребителей»), проработать вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Концепция госполитики противодействия потреблению табака и остальной никотинсодержащей продукции была согласована правительством в 2019 году. Ее главная заявленная цель — к 2035 году сократить число курильщиков в России с нынешних 29% до 21%, достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2021, 21:30
    Гость: Бобер

    Соскучились по табачным бунтам из 90-х?
    Питерский помощник Собчака неужто забыл?

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© KM.RU, Артем Чернов
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