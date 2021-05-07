Правительство ввело новые меры по стабилизации цен на топливо
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом. Это сделано для стабилизации цен на бензин и моторное топливо, передает пресс-служба кабмина.
«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в релизе.
Данное постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, что в свою очередь поможет отправляющим топливо на биржу компаниям планировать объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц. «Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — отметили в кабмине.
Помимо этого, подписанный документ дает право торговать через биржу с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Прежде это осуществлялось только железнодорожными поставками. Как утверждают в кабинете министров, это даст возможность отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов, а также гарантирует то, что проданное на бирже топливо попадет в пункты, где покупатели забирают товар.
С 1 мая в стране начал работать скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли. Вопрос корректировки демпфера возник после роста в России цен на топливо в начале года. В итоге в марте правительство решило снизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтекомпаниям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ужимки и прыжки напоминают мне монолог товарища Аджабраила из "Кавказской пленницы": ты можешь не есть, ты можешь не пить... Все равно это тебе не поможет!"
Глядя на дуракавалянье "правительства", ясно только одно: ребята! Как вы ни садитесь..." Дальше все знают.
кроме самое себя Власть ничего не охраняет. И её присутствие - номинально. Как подкидная доска в спортивной гимнастике. Спортсменка прибежал - прыгнула... доску убрали .А дальше она уже основное упражнение ( в нашем случае - набивание карманов) исполняет.
Тут главное - вовремя соскочить....
"Грабить будут" - © "Свадьба в Малиновке".
Т.е. теперь цены будут расти посл каждого приезда бензовоза на АЗС...
Иначе как объяснить. что после всех "демпферов" цены только выросли?
Предательская власть РФ работает не на благо России, не на благо народа России, а на благо собственных предателей и на Запад.
Заметьте, главное слово " резких" , то есть, о стабилизации, а тем более, страшное слово "снижении" речи нет, от слова совсем, ну и?!...