Правительство ввело новые меры по стабилизации цен на топливо

© KM.RU, Илья Шабардин

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом. Это сделано для стабилизации цен на бензин и моторное топливо, передает пресс-служба кабмина.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в релизе.

Данное постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, что в свою очередь поможет отправляющим топливо на биржу компаниям планировать объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц. «Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — отметили в кабмине.

Помимо этого, подписанный документ дает право торговать через биржу с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Прежде это осуществлялось только железнодорожными поставками. Как утверждают в кабинете министров, это даст возможность отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов, а также гарантирует то, что проданное на бирже топливо попадет в пункты, где покупатели забирают товар.

С 1 мая в стране начал работать скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли. Вопрос корректировки демпфера возник после роста в России цен на топливо в начале года. В итоге в марте правительство решило снизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтекомпаниям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 22:08
    Гость: Все эти

    ужимки и прыжки напоминают мне монолог товарища Аджабраила из "Кавказской пленницы": ты можешь не есть, ты можешь не пить... Все равно это тебе не поможет!"
    Глядя на дуракавалянье "правительства", ясно только одно: ребята! Как вы ни садитесь..." Дальше все знают.

  2. 07.05.2021, 20:36
    Гость: YUM

    кроме самое себя Власть ничего не охраняет. И её присутствие - номинально. Как подкидная доска в спортивной гимнастике. Спортсменка прибежал - прыгнула... доску убрали .А дальше она уже основное упражнение ( в нашем случае - набивание карманов) исполняет.
    Тут главное - вовремя соскочить....

  3. 07.05.2021, 20:28
    Гость: YUM

    "Грабить будут" - © "Свадьба в Малиновке".
    Т.е. теперь цены будут расти посл каждого приезда бензовоза на АЗС...
    Иначе как объяснить. что после всех "демпферов" цены только выросли?

  4. 07.05.2021, 19:31
    Гость: Евгений В

    Предательская власть РФ работает не на благо России, не на благо народа России, а на благо собственных предателей и на Запад.

  5. 07.05.2021, 18:19
    Гость: Пенсионер Уралвагонзавода

    Заметьте, главное слово " резких" , то есть, о стабилизации, а тем более, страшное слово "снижении" речи нет, от слова совсем, ну и?!...

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