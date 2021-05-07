Правительство ввело новые меры по стабилизации цен на топливо

13:17 7.05.2021

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, изменяющее порядок биржевых торгов топливом. Это сделано для стабилизации цен на бензин и моторное топливо, передает пресс-служба кабмина.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в релизе.

Данное постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, что в свою очередь поможет отправляющим топливо на биржу компаниям планировать объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц. «Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — отметили в кабмине.

Помимо этого, подписанный документ дает право торговать через биржу с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Прежде это осуществлялось только железнодорожными поставками. Как утверждают в кабинете министров, это даст возможность отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов, а также гарантирует то, что проданное на бирже топливо попадет в пункты, где покупатели забирают товар.

С 1 мая в стране начал работать скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли. Вопрос корректировки демпфера возник после роста в России цен на топливо в начале года. В итоге в марте правительство решило снизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтекомпаниям.