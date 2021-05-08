Список недружественных стран: могли бы заняться развитием, но составляем списки «обидчиков»

Михаил Делягин: «Помимо наших так называемых партнеров, есть еще интересы российской правящей бюрократии, которые развитие России не предусматривают»

Раньше ходили шутки, что российский МИД может только "выражать озабоченность" по любому поводу, даже самому оскорбительному, теперь же наши власти научились отзывать консулов и составлять списки обидчиков. И такой список недружественных стран должен как-то повлиять на тех, кто в нем находится.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе", – пояснил Сергей Лавров.

И действительно, критерии понятны – уже точно туда будут включены США, а также по всей вероятности – страны Прибалтики, Великобритания, Польша, Чехия, Украина, и даже высказываются мнения относительно Канады с Австралией. Основным наказанием для "плохишей" может стать запрет нанимать для своих диппредставительств сотрудников из граждан России.

Насколько это действенная мера и какие альтернативы могут быть у списка "обидчиков", Накануне.RU обсудило с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.

– Как вы считаете, составление такого списка – это вообще действенный способ?

– Это гомеопатический способ воздействия. Я бы, конечно, предпочел более эффективные меры, связанные с созданием паритета по присутствию американских компаний в России и российских в Америке. Но поскольку российский МИД славится своей неторопливостью и сдержанностью, ну что ж поделать? Но как минимальная демонстрация легкого неудовольствия – это вполне возможно. Не думаю, что случится большой беды, если американские дипломаты сами за собой будут подметать пол. По крайней мере, это повысит их культурный уровень и повысит их уровень вменяемости.

Я, правда, не очень понимаю, причем тут Австралия и Канада. Безусловно, они совершали антироссийские действия ранее, но это лишь активная реакция на то, что происходит сейчас. Поэтому Польша, Прибалтика и США подходят. Но любая страна, которая будет добавлена в список, должна быть либо как Чехия в связи с последней безумной истерикой и войной против памятников, которую они развернули, либо как Англия, памятуя Скрипалей.

– По сути, это действительно началось с Чехии, которая долгие годы была к нам дружественна. Такой список поможет вернуть ее в чувства?

– Нет, что вы, все понимают, что Чехия в этом инциденте – это как бы не государство, это территория, американцы дали команду "фас", и "залаяли две собачки" – чешская и болгарская. В Чехии есть некоторые внутренние проблемы – нужно выгнать нас с рынка, не пустить нашу вакцину – поэтому чехи "лаяли" громче, чем болгары. Но это совершенно не имеет отношения к территориальным действиям. Все понимают, что это просто исполнение американской команды, и никакой список тут не поможет.

– Может ли этот список спровоцировать еще большее санкционное давление на нас?

– Санкции против нас вводятся не потому, что мы что-то сделали, а потому, что мы существуем. Надо просто напомнить, что европейские санкции были введены с нарушением протокола на второй день после вторых "Минских соглашений". То есть против нас ввели санкции за то, что мы остановили кровопролитие. Поэтому санкции будут вводиться до тех пор по нарастающей, пока мы не начнем отвечать на это. Слава богу, что это даже до нашего МИДа начало доходить – что Запад понимает только силу. Если вы бешеную собаку кормите, то это не ведет к снижению агрессии – бешеная собака понимает только палку.

– А если не палкой, а пряником? Создать условный "список дружественных стран" со своими привилегиями?

– Семь лет мы их выкармливали пряниками, семь лет мы им создавали условия наибольшего благоприятствования, семь лет мы им всеми силами помогали и сдували пылинки – и все семь лет ничего, кроме хамства не было. Бешеные собаки пряников не понимают. Так что это все было отработано давным-давно.

– А если, как сейчас говорят, действовать асимметрично? Например, выйти из ВТО, из других организаций, которые нам вредят?

– Вот это было бы очень правильно, но эта мера будет способствовать развитию российской экономики. А для российских властей это, по-моему, абсолютно неприемлемо.

Нужно понимать, что, помимо наших так называемых партнеров, есть еще интересы российской правящей бюрократии, которые развитие России не предусматривают, потому что если бы они предусматривали, то мы бы туда тогда и не вступали. А если бы вступили, то быстро бы оттуда убежали.

– Откуда можно было бы еще точно так же убежать?

– Например, что мы делаем в ОЗХО, которая превратилась в инструмент для клеветы на нас? А что мы делаем в ВАДА? Что мы делаем в Киотском протоколе (хотя это не организация), которая просто основана на мошенничестве? И дело даже не в организациях, дело в экономической политике – просто ограничение финансовых спекуляций обеспечат стремительное развитие даже в рамках ВТО. Простое ограничение произвола монополий обеспечивает взрывное развитие. Просто использование 16 трлн рублей, которые валяются без движения в федеральном бюджете, обеспечивает развитие. Вопрос об эффективности – следующий вопрос, любые деньги можно инвестировать эффективно или, как говорит Кудрин, "потратить" – это другой разговор.

Но государство даже не пытается ничего сделать. А это значит, что развитие страны для этого государства неинтересно, если исходить из его социально-экономической политики. Поэтому мера, способная обеспечить развитие страны, для этого государства недопустима.

И заставить американских дипломатов самих подметать пол или привлекать на эту работу российских чиновников, если они имеют двойное гражданство – это можно. А обеспечить конкурентоспособность России в конкурентной борьбе – пусть даже не с Америкой, а с Канадой и Бразилией – это недопустимо.