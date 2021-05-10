Глава Минздрава Омской области Мураховский нашелся после трех дней поисков

В Омской области завершены поиски регионального министра здравоохранения Александра Мураховского. Он сам вышел к людям в районе села Баслы, откуда был затем  доставлен в районную больницу, его состояние нормальное, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.

Супруга Александра Мураховского рассказала "Дождю", что поговорила с супругом по телефону. По ее словам, он пока не понимает "масштабов поиска" и не в курсе, что за его исчезновением следила вся страна.

Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего связь с ним прервалась. Застрявший в лесу квадроцикл обнаружили в 6,5 км от охотбазы. Знакомые сначала пытались сами его найти, но 8 мая наконец сообщили о происшествии в полицию. К поискам министра была подключена полиция, Росгвардия, сотрудники МЧС. 

Знакомый омского министра здравоохранения, который видел его последним, рассказал подробности происшествия. "Мы поехали просто отдыхать, покататься на квадрике. Потом просто разъехались и не смогли его найти. Я сам не могу этого объяснить. Там заблудиться невозможно! Он был на квадрике, а я – на болотоходе. Просто если он вдруг где-то застрянет, я его просто вытаскиваю, и все. Он ехал за мной, а потом просто с одного места поехали разными дорогами, потому что он бы по той точно не проехал. Там проехать всего нужно было – километр-полтора, - приводит слова бизнесмена Андрея Козачука издание "Омск Информ".

Козарчук поведал также, что с ними за компанию поехала некая женщина, чьё имя, правда, он отказался называть. По данным Телеграм-канала Baza, этой женщиной оказалась бывшая коллега Мураховского Наталья Блошкина – замглавного врача по общим вопросам омской больницы скорой помощи № 1 (БСМП-1).

Напомним, что до назначения на пост министра в ноябре 2020 года Александр Мураховский был главврачом БСМП-1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.05.2021, 18:44
    Гость: Григорьев

    Из мухи сделали слона. Никуда этот человек не пропадал. Куролесил по своей собственной дурости. От мотосредства ушел с дороги, где его в тот же день бы и нашли. Вопрос мелкий и грязный, а уж все губернии обзвонили, по ящику даже народ успокаивали, что блудный док найден. Как будто у людей других забот мало.

  4. 10.05.2021, 17:46
    Гость: Ха-ха-ха!

    Специально перечитал предыдущую заметку о пропавшем бесследно- и ваши все комментарии. И вот вы критикуете власть с таким видом, что управляли бы лучше. Власть глупа и воровата- но народ! Народ-то еще хуже.Тупой, готовый повестись на любую туфту. И вы все- не жертвы ЕГЭ. Вы все вещаете с умным видом о преимуществах советского образования, которое вы все получили сполна, бесплатно. И все, и власть и народ, выросли при СССР. И вы его развалили, как гнилой сарай, вот этими советскими знаниями. Это вас в советской школе научили быть такими т...ми? Или уже в институте? Может, вы и Маркса читали? И переписку Энгельса с Каутским. Бедная Россия. Бедная Украина. Бедная Белоруссия и вся остальная территория бывшего СССР. Откуда возьмутся умные люди на ней?

  5. 10.05.2021, 17:38
    Гость: Интересно,

    что колёса квадроцикла были абсолютно чистыми (есть видео на "Ленте"). И стоял он в неглубокой луже на дороге. Также не раскрыта тема его сотрудницы. Ее тоже нашли?

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