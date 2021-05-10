Глава Минздрава Омской области Мураховский нашелся после трех дней поисков

13:45 10.05.2021

В Омской области завершены поиски регионального министра здравоохранения Александра Мураховского. Он сам вышел к людям в районе села Баслы, откуда был затем доставлен в районную больницу, его состояние нормальное, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.

Супруга Александра Мураховского рассказала "Дождю", что поговорила с супругом по телефону. По ее словам, он пока не понимает "масштабов поиска" и не в курсе, что за его исчезновением следила вся страна.

Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего связь с ним прервалась. Застрявший в лесу квадроцикл обнаружили в 6,5 км от охотбазы. Знакомые сначала пытались сами его найти, но 8 мая наконец сообщили о происшествии в полицию. К поискам министра была подключена полиция, Росгвардия, сотрудники МЧС.

Знакомый омского министра здравоохранения, который видел его последним, рассказал подробности происшествия. "Мы поехали просто отдыхать, покататься на квадрике. Потом просто разъехались и не смогли его найти. Я сам не могу этого объяснить. Там заблудиться невозможно! Он был на квадрике, а я – на болотоходе. Просто если он вдруг где-то застрянет, я его просто вытаскиваю, и все. Он ехал за мной, а потом просто с одного места поехали разными дорогами, потому что он бы по той точно не проехал. Там проехать всего нужно было – километр-полтора, - приводит слова бизнесмена Андрея Козачука издание "Омск Информ".

Козарчук поведал также, что с ними за компанию поехала некая женщина, чьё имя, правда, он отказался называть. По данным Телеграм-канала Baza, этой женщиной оказалась бывшая коллега Мураховского Наталья Блошкина – замглавного врача по общим вопросам омской больницы скорой помощи № 1 (БСМП-1).

Напомним, что до назначения на пост министра в ноябре 2020 года Александр Мураховский был главврачом БСМП-1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.

