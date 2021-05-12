Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?

Двусторонние отношения сворачиваются. Обычно так радикально свёртывают дипотношения и отзывают своих граждан из страны, на которую собираются напасть. Так поступала Германия в 1941 году, так не раз поступали США

Посольство США в Москве призвало американских граждан срочно покинуть Россию, разослав соответствующие уведомления по электронной почте. Одновременно посольство заявило о сокращении предполагаемых консульских услуг.

С 12 мая американское посольство будет выдавать крайне ограниченное число иммиграционных виз. Визы будут выдаваться только по вопросам, «касающимся жизни и смерти». Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена.

Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. Американская дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.

«Если вы гражданин США в России и ваша виза истекает, мы рекомендуем покинуть Россию до 15 июня, крайнего срока, установленного правительством России», – оповещает посольство. Оно объясняет, что это будто бы связано с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.

США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц. Россия отреагировала. Помимо зеркальной высылки десяти американских дипломатов, Москва объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.

Кроме того, посольству США больше не разрешат нанимать на работу российских граждан, а остающимся в России американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране. Москва объявила также о прекращении практики краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых в этих целях российских виз – не более десяти в год.

Хотя Вашингтон и увязывает свое уведомление о необходимости покинуть Россию с «дипломатической войной», сама дата «до 15 июня» наводит на некоторые аналогии. От 15 июня недалеко до 22 июня, когда гитлеровская Германия напала на СССР; незадолго до этой даты германские граждане тоже спешно покидали нашу страну, хотя Берлин с таким призывом публично к ним не обращался.

Обычно так радикально свёртывают дипотношения и отзывают своих граждан из страны, на которую собираются напасть. Так поступала Германия в 1941 году, так не раз поступали США. В мае 2014 года тогдашний президент США Барак Обама настоятельно рекомендовал американским гражданам покинуть территорию Ливии, где вскоре началась война. В ноябре 2011 года американское посольство в Дамаске обратилось к гражданам США в Сирии с призывом «немедленно покинуть эту страну». В феврале 2003 года аналогичное заявление было сделано в отношении Ирака, а через месяц состоялось вторжение Вооруженных сил США. В 1998 году такое случилось с Югославией.

Россия – не Югославия и не Ирак, но демарш США – не из числа рядовых. Тем более что демарш предпринят на фоне начавшихся крупнейших маневров НАТО в Европе Defender Europe и свирепой антироссийской пропаганды.

Манёвры стартовали 5 мая в албанском порту Дуррес. Всего в натовских учениях примет участие около 40 тысяч человек. Показателен сценарий учений: страны альянса и их союзники будут «отражать атаку потенциального агрессора, а затем перейдут в контрнаступление». Планируется отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике; в отличие от прошлых лет, особое внимание будет уделено не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Манёвры запланированы в Черногории, Косове и Албании с участием тамошних военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.

«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал 27 апреля Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств – участников ОДКБ в Душанбе. Эти учения НАТО – самые крупные за последние 30 лет.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя начало маневров НАТО Defender Europe, у подобных учений есть политический подтекст. «Самый лучший способ обеспечить защиту своей территориальной целостности и суверенитета – это поддерживать в необходимой боеготовности собственные вооружённые силы», – отметил Новиков.

Так или иначе рекомендация всем гражданам США покинуть Россию до 15 июня – тревожный признак. Администрации Джо Байдена следует активно снижать риск военного конфликта США и России, считает автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан. «Главной целью стратегии Вашингтона с Москвой должен быть мир», – пишет американец.