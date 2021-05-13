Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными

10:46 13.05.2021

Переводы денег из РФ за рубеж являются самыми выгодными в мире. Об этом говорят данные Всемирного банка, подготовившего доклад по вопросам миграции и развития, пишет РБК.

Согласно исследованию, в 2020 году стоимость перевода денег из России упала с 2,1% до 1%. Это наименьшее значение не только для Европы и Центральной Азии (6,4% в среднем), но и для мира вообще. Самыми дешевыми признаны транзакции из России в Грузию.

Наряду с падением издержек сократились и объемы переводов в долларовом эквиваленте. Этому поспособствовали как падение курса российского рубля, так и пандемия COVID-19. Из-за последней положение мигрантов ухудшилось, и их самих стало меньше.

В целом в европейском и среднеазиатском регионах, согласно данным Всемирного банка, объем переводов сократился на 9,7% — до 56 миллиардов долларов. Но в прошлые кризисы падение было более критичным. Например, в 2009 году оно составило 11%, а в 2015-м — 15%. Эксперты ожидают, что в 2021-м, на фоне медленного восстановления экономики, объем переводов упадет еще на 3,2%.

В 2020 году ЦБ зафиксировал минимальный за последние четыре года объем денежных переводов из России. Физлица отправили за границу $7,4 млрд, меньше было только в 2017 году — $7,3 млрд.