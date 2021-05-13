Путин предложил наградить учителей школы в Казани

17:46 13.05.2021

Президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам учителей и сотрудников школы № 175 в Казани, которые спасали детей во время стрельбы.

Выступая на совещании с членами кабмина, глава государства назвал массовое убийство в Казани «страшной бедой» и «варварским преступлением».

«Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу свои глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и родных людей», — сказал президент.

Владимир Путин также поручил повысить требования к владельцам гражданского оружия, усилить контроль за его оборотом и исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Нападение устроил 19-летний выпускник Ильназ Галявиев. Молодой человек начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате, по последней информации, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.