Путин предложил наградить учителей школы в Казани

Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам учителей и сотрудников школы № 175 в Казани, которые спасали детей во время стрельбы.

Выступая на совещании с членами кабмина, глава государства назвал массовое убийство в Казани «страшной бедой» и «варварским преступлением».

«Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу свои глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и родных людей», — сказал президент.

Владимир Путин также поручил повысить требования к владельцам гражданского оружия, усилить контроль за его оборотом и исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Нападение устроил 19-летний выпускник Ильназ Галявиев. Молодой человек начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате, по последней информации, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.05.2021, 20:46
    Гость: Владимирычу

    Не в бровь, а в глаз! Когда нечего действительно важного и дельного предложить народу, остаётся только прикрыть свою некомпетентность видимостью патриотического духа и раздачей медалек...

  3. 13.05.2021, 20:34
    Гость: о как!

    Закрыть свои телом,пожертвовать собой ради жизни других это и есть подвиг в самом пафосном понимании этого слова.Люди,совершившие подвиг удостаиваются наград.Что не так? Сколько злословий отписали владимировичи и его подельники по перу.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Зачем нужна лицензия на мозги?
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?
Избранное
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
Творческий гений И.К. Айвазовского
В России никто не хочет брать ответственность за массовые отравления детей
Что делать, если нечем платить кредит?
Стерилизация – верный способ сэкономить на квартире для инвалида
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
5 советов начинающему кулинару
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения