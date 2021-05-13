Золотов предложил Путину новые правила обращения с оружием
На совещании президента Владимира Путина с правительством глава Росгвардии Виктор Золотов выступил с предложениями по ужесточению правил обращения граждан с оружием, сообщает РБК.
По его словам, необходимы следующие измнения:
- повысить возраст для покупки гражданского оружия с 18 лет до 21 года;
- медицинские справки должны выдаваться только в госструктурах, а не в частных клиниках;
- ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета;
- владеть полуавтоматическим оружием можно будет только после 5 лет владения гладкоствольным.
Также глава Росгвардии предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении медицинской справки на владение оружием.
Напомним, ранее Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.
Как заявил журналистам Дмитрий Песков, глава государства заслушал доклад ФСБ о стрельбе, произошедшей 11 мая в школе № 175 города Казани, и после этого дал поручение Виктору Золотову «с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший» (убийца использовал ружье Hatsan escort PS).
Комментарии читателей Оставить комментарий
От 21 года и Курс бойца?
То есть хотите, чтоб следующий террорист был покрепче и с навыками бойца? А не боитесь, что он не только школу, но и рос-гвардейцев постреляет?
Очередная имитация кипучей деятельности. Принимаются меры, которые только вредят нормальным людям и приносят никакой пользы для защиты от преступников.
Но несмотря на решительные требования президента ужесточить оборот оружия, большинство документов не добрались даже до первого чтения, а по мере того, как шутинг в Керчи забывался, появлялись законопроекты, которые наоборот смягчали правила получения оружия."
А про валежник и парковку возле частного дома не забыли.
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Бери кнут, иди (в думу) и смотри.
За цитату 5 баллов и шоколадку.не в бровь,а в глаз.
Маньяк найдёт способы чем убивать и как убивать. Это только Золотов воображает, будто усиление контроля за продажей огнестрельного оружия положит конец жутким убийствам.Так, Чикатилы, что отец, что его сынок, обходились огнестрела. Перефразируя Булгакова, можно сказать, что убийца сначала формируется в голове, чему способствует телевизионное воспитание и отсутствие творческой, созидательной работы. А о том, кто и как проводит лжереформы, и говорить излишне. Или кто-то надеется, что новые Королёвы, Келдыши, Курчатовы появятся сами собой в атмосфере повальной лжи, подлогов и рвачества?