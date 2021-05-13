Золотов предложил Путину новые правила обращения с оружием

Маньяк найдёт способы чем убивать и как убивать. Это только Золотов воображает, будто усиление контроля за продажей огнестрельного оружия положит конец жутким убийствам.Так, Чикатилы, что отец, что его сынок, обходились огнестрела. Перефразируя Булгакова, можно сказать, что убийца сначала формируется в голове, чему способствует телевизионное воспитание и отсутствие творческой, созидательной работы. А о том, кто и как проводит лжереформы, и говорить излишне. Или кто-то надеется, что новые Королёвы, Келдыши, Курчатовы появятся сами собой в атмосфере повальной лжи, подлогов и рвачества?