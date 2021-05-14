Издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках печати

© KM.RU, Алексей Белкин

Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП выступил с идеей отменить ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати для поддержки распространения прессы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента союза Александра Оськина. Доля прессы при этом будет составлять не менее 50% ассортимента.

«Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать, в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик», — заявил Оськин.

По его словам, на конец прошлого года, в России работали 14,9 тысячи киосков печати: за год их число снизилось на 11%. В течение трех лет число киосков в РФ уменьшалось не более чем на 1%.

Вице-президент союза добавил, что организация направила эту информацию в Минпромторг и Минцифры. В письме в Минцифры издатели попросили организовать координационный совет при министерстве по поддержке распространения прессы. У Минпромторга союз попросил поддержки на уровне субъектов РФ. В Минцифры подтвердили получение заявления, в Минпромторге сообщили, что отправили предложения издателей региональным властям.

Помимо этого, союз издателей также предложил изменить механизм аренды мест под киоски и распределять их через конкурсы, а не через аукционы, заключать договоры аренды не менее чем на пять лет и повысить нормативы по минимальному количеству киосков в каждом регионе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.05.2021, 15:55
    Гость: Гы-гы-а с каких..

    "Мы" должны перенимать эуропэйские привычки , ась?
    Неплохо бы вернуться к советским привычкам, где в киосках "Союзпечать"
    Япродавали печатную продукцию, а неивсяку хрень.
    А почта была почтой, а не сельским магазом где торгуют семенами, песеньем, консервами моющими срндствами, тьфу!.

    И эти люди ржут над украинцами насчет "кркжевных трусiкоа и ЕС?
    Тьфу!
    Не говоря о том что курить вредно!
    Вот он, звериный оскал издателей!
    Люди должны травитьсяради их прибылей, тьфу на них еще раз!

  4. 14.05.2021, 14:31
    Гость: Чё напал на гна Грехова?

    Всем мировым корово-Вирусом хто заведуить? Бил Гейтс и евойная баба ми-Линда.
    Аани хто, врачи, штоли? А хто сидить в ВОЗе? Врачи? не-е-е, ПРОХОДИМЦЫ!

  5. 14.05.2021, 14:25
    Гость: При СССР-е было наоборот.

    В табачных киосках можно было купить неплохие книжки.
    Другое дело, что тогда были литераторы и литература. А сейчас - макулатура и макулатурщики.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Список недружественных стран: могли бы заняться развитием, но составляем списки «обидчиков»
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?
Избранное
Виды декоративных изделий и их орнаменты
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
Вся правда о чесноке
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
Война в Сирии вновь разгорается
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
«Бандит с розой». Жизнь и удивительные приключения «сербского Гришки Котовского»
Сергей Черняховский. Америка: кризис мечты и трансформация ментальности
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере