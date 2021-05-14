Издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках печати

11:33 14.05.2021

Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП выступил с идеей отменить ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати для поддержки распространения прессы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента союза Александра Оськина. Доля прессы при этом будет составлять не менее 50% ассортимента.

«Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать, в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик», — заявил Оськин.

По его словам, на конец прошлого года, в России работали 14,9 тысячи киосков печати: за год их число снизилось на 11%. В течение трех лет число киосков в РФ уменьшалось не более чем на 1%.

Вице-президент союза добавил, что организация направила эту информацию в Минпромторг и Минцифры. В письме в Минцифры издатели попросили организовать координационный совет при министерстве по поддержке распространения прессы. У Минпромторга союз попросил поддержки на уровне субъектов РФ. В Минцифры подтвердили получение заявления, в Минпромторге сообщили, что отправили предложения издателей региональным властям.

Помимо этого, союз издателей также предложил изменить механизм аренды мест под киоски и распределять их через конкурсы, а не через аукционы, заключать договоры аренды не менее чем на пять лет и повысить нормативы по минимальному количеству киосков в каждом регионе.