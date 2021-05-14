Издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках печати
Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП выступил с идеей отменить ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати для поддержки распространения прессы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента союза Александра Оськина. Доля прессы при этом будет составлять не менее 50% ассортимента.
«Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать, в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик», — заявил Оськин.
По его словам, на конец прошлого года, в России работали 14,9 тысячи киосков печати: за год их число снизилось на 11%. В течение трех лет число киосков в РФ уменьшалось не более чем на 1%.
Вице-президент союза добавил, что организация направила эту информацию в Минпромторг и Минцифры. В письме в Минцифры издатели попросили организовать координационный совет при министерстве по поддержке распространения прессы. У Минпромторга союз попросил поддержки на уровне субъектов РФ. В Минцифры подтвердили получение заявления, в Минпромторге сообщили, что отправили предложения издателей региональным властям.
Помимо этого, союз издателей также предложил изменить механизм аренды мест под киоски и распределять их через конкурсы, а не через аукционы, заключать договоры аренды не менее чем на пять лет и повысить нормативы по минимальному количеству киосков в каждом регионе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И в Африке авторитет!
"Мы" должны перенимать эуропэйские привычки , ась?
Неплохо бы вернуться к советским привычкам, где в киосках "Союзпечать"
Япродавали печатную продукцию, а неивсяку хрень.
А почта была почтой, а не сельским магазом где торгуют семенами, песеньем, консервами моющими срндствами, тьфу!.
И эти люди ржут над украинцами насчет "кркжевных трусiкоа и ЕС?
Тьфу!
Не говоря о том что курить вредно!
Вот он, звериный оскал издателей!
Люди должны травитьсяради их прибылей, тьфу на них еще раз!
потом - дурь.
Всем мировым корово-Вирусом хто заведуить? Бил Гейтс и евойная баба ми-Линда.
Аани хто, врачи, штоли? А хто сидить в ВОЗе? Врачи? не-е-е, ПРОХОДИМЦЫ!
В табачных киосках можно было купить неплохие книжки.
Другое дело, что тогда были литераторы и литература. А сейчас - макулатура и макулатурщики.