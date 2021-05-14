Минюст РФ внес VTimes в список СМИ-иноагентов

Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин

Минюст России объявил о внесении издания VTimes в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». Об этом говорится в релизе ведомства.

«14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — говорится в сообщении.

В ответ издание отметило, что ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. В связи с этим VTimes направило запрос в Минюст.

О запуске нового медиапроекта под названием VTimes стало известно в июле 2020 года. Это открыли бывшие журналисты газеты «Ведомости», покинувшие издание после смены руководства. Тогда отмечалось, что домен проекта VTimes зарегистрирован на НКО Stichting 2 Oktober из Нидерландов временно, до момента создания российской оргструктуры VTimes.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.05.2021, 16:36
    Гость: личный опыт

    Лучше бы, конечно, отправить в адрес редакции "Калибр"...чем всякие бумаги составлять.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
День Победы и «мягкая сила» России
«Почему традиционный для Израиля конфликт внезапно обострился до такой степени?»
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Избранное
Принудительная удалёнка: Власть собралась побеждать пандемию за счёт работодателей
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
«Лебединое озеро» в Беловежской пуще
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Австрия - центр аристократизма и родина шпитцера
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
«Пусть в Бурятии будет полный беспредел»: егерю грозит реальный срок за задержание браконьеров
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Обзор автомобиля Audi A6 в кузове С5