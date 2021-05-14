Минюст РФ внес VTimes в список СМИ-иноагентов

16:23 14.05.2021

Минюст России объявил о внесении издания VTimes в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». Об этом говорится в релизе ведомства.

«14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — говорится в сообщении.

В ответ издание отметило, что ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. В связи с этим VTimes направило запрос в Минюст.

О запуске нового медиапроекта под названием VTimes стало известно в июле 2020 года. Это открыли бывшие журналисты газеты «Ведомости», покинувшие издание после смены руководства. Тогда отмечалось, что домен проекта VTimes зарегистрирован на НКО Stichting 2 Oktober из Нидерландов временно, до момента создания российской оргструктуры VTimes.