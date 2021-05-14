Стартап из ЮАР решил купить российские самолеты Superjet 100

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Южноафриканский бизнесмен Андреа Стейн в интервью изданию Aerotelegraph заявил о планахсоздать в стране новую авиакомпанию. Ее флот будет состоять из десяти российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

При этом пять лайнеров будущая Skylink Airways собирается сразу купить, а еще пять — взять в аренду. По словам Стейна, в настоящее время он ведет переговоры с руководителем «Региональных самолетов» Павлом Панюковым и директором «Региональных линий» по продажам Татьяной Байнетовой, пишет журнал «Компания».

Skylink Airways, согласно плану, заполнит пробел в сфере авиаперевозок, который образовался из-за финансовых трудностей у национального перевозчика South African Airways. Самолеты Skylink Airways будут летать как по стране, так и за рубеж. Например, лайнеры SSJ100 смогут летать из ЮАР до островов Маврикий, Реюньон и Коморских островов.

В течение 2021 года компания откроет свое представительство в России. Офис расположится «неподалеку от штаб-квартиры Сухого», сообщил бизнесмен.

Ранее от покупки российских лайнеров отказались почти все иностранные авиаперевозчики. Среди них бельгийская Brussels Airlines, Lao Central Airlines из Лаоса, а также PT Sky Aviation и ArmAvia. Основной проблемой самолетов SSJ-100 иностранные эксплуатанты называли нехватку запасных частей, из-за которых флот простаивал.

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