Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и глава администрации президента Анатолий Чубайс рассказал о причине своей ненависти к советской власти. Позднюю советскую власть он охарактеризовал как 18 лет брежневского застоя, за которым последовала «гонка на катафалках». В интервью Виктору Лошаку Чубайс назвал происходившее тогда «омерзительной ложью».
«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: “Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька”. Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено»,— цитирует Анатолия Чубайса «Коммерсант».
По его словам, подобная ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства: «будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация». «Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи»,— говорит Анатолий Чубайс. Чем дальше, тем это вызывало более сильное отвращение, заключил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Раз ты это знал, почему ты ему рекомендацию в КПСС дал?
Какая у Чубайса нежная, чистая, ранимая и чувствительная душа оказывается!! Он ложь не может выносить!! Совершенно!! Даже самая крошечная ложь его смертельно ранит!! А он такой- весь из себя- чистый и честный рыцарь без страха и упрека!! Вот он у нас какой!!!!
То есть лебедь подогнал угнанный иэ Советской армии танк под опереточного алкаша мордатого с похмелюги в 08 91 потому что,доктрина Даллеса работает , особенно в шраме от фуражки (хоть ее и нет)..интересно а про мипсу он знал ?!А,шебаршины ,лужковы ,альфа,девятка ипр утверждали что именно они спасли страну от союзной власти введшей ЧП по наведннию порядка ...
И смех,и грех! Это говорит мошенник №1 всея Руси,который наглым обманом развел советский народ на ваучеризацию и прихватизацию всего общественного добра,отдав его в руки избранным нуворишам,а остальной народ оставили ни с чем,мол выживайте,как можете... Миллионы погибли,а Чубайс еще смеет открывать рот и что-то болтать про какое-то вранье,когда сам Чубайс - первый врун на планете. Хотелось бы спросить абсолютного вруна и лжеца всея Руси Чубайса(и всех его дружков),а вот сейчас пандемией обложили весь мир,в том числе и Россию,не означает ли это,что "честные" чубайсы со всего мира собрались с помощью этой лживой пандемии осуществить новый передел мира,а вас позвали,как опытного и "честного" прихватизаторщика всех времен и народов?...
Фантастика!
Человек который в администрации Собчака более 7 лет занимался казнокрадством, человек который обворовал всю страну, ограбил сотни миллионов человек, разворовал и развалил промышленность СССР, 20 последних лет выводил бюджетные миллиарды в США, развалил РАО ЕС, разворовал пенсионную систему СССР, довёл до катастрофы Братскую ГЭС и так далее. И он же обвиняет СССР в лжи!
Это же какого масштаба цинизма и лицемерия нужно быть!
Его пассаж о «пионерской зорьке» говорит вовсе не о лжи в СССР, там как раз или говорили правду или молчали вообще (что чаще) а о генетической антисоветчине и русофобии.
Достаточно вспомнить его слова о Достоевском.
В интервью лондонской газете «Файнэншл Таймс» Анатолий Чубайс сказал: «Я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски»
Другая яркая цитата:
«Мы не могли выбирать между «честной» и «нечестной» приватизацией, потому что честная приватизация предполагает чёткие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов...мы выбрали бандитский капитализм...»
«Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили».
Чубайс сам признаётся в своей лжи!