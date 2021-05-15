Чубайс назвал причину ненависти к советской власти

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и глава администрации президента Анатолий Чубайс рассказал о причине своей ненависти к советской власти. Позднюю советскую власть он охарактеризовал как 18 лет брежневского застоя, за которым последовала «гонка на катафалках». В интервью Виктору Лошаку  Чубайс назвал происходившее тогда «омерзительной ложью».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: “Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька”. Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено»,— цитирует Анатолия Чубайса «Коммерсант».

По его словам, подобная ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства: «будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация». «Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи»,— говорит Анатолий Чубайс. Чем дальше, тем это вызывало более сильное отвращение, заключил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.05.2021, 00:01
    Гость: Петр

    Какая у Чубайса нежная, чистая, ранимая и чувствительная душа оказывается!! Он ложь не может выносить!! Совершенно!! Даже самая крошечная ложь его смертельно ранит!! А он такой- весь из себя- чистый и честный рыцарь без страха и упрека!! Вот он у нас какой!!!!

  3. 15.05.2021, 23:42
    Гость: тд

    То есть лебедь подогнал угнанный иэ Советской армии танк под опереточного алкаша мордатого с похмелюги в 08 91 потому что,доктрина Даллеса работает , особенно в шраме от фуражки (хоть ее и нет)..интересно а про мипсу он знал ?!А,шебаршины ,лужковы ,альфа,девятка ипр утверждали что именно они спасли страну от союзной власти введшей ЧП по наведннию порядка ...

  4. 15.05.2021, 23:41
    Гость: Алевтина

    И смех,и грех! Это говорит мошенник №1 всея Руси,который наглым обманом развел советский народ на ваучеризацию и прихватизацию всего общественного добра,отдав его в руки избранным нуворишам,а остальной народ оставили ни с чем,мол выживайте,как можете... Миллионы погибли,а Чубайс еще смеет открывать рот и что-то болтать про какое-то вранье,когда сам Чубайс - первый врун на планете. Хотелось бы спросить абсолютного вруна и лжеца всея Руси Чубайса(и всех его дружков),а вот сейчас пандемией обложили весь мир,в том числе и Россию,не означает ли это,что "честные" чубайсы со всего мира собрались с помощью этой лживой пандемии осуществить новый передел мира,а вас позвали,как опытного и "честного" прихватизаторщика всех времен и народов?...

  5. 15.05.2021, 23:37
    Гость: ABCD

    Фантастика!
    Человек который в администрации Собчака более 7 лет занимался казнокрадством, человек который обворовал всю страну, ограбил сотни миллионов человек, разворовал и развалил промышленность СССР, 20 последних лет выводил бюджетные миллиарды в США, развалил РАО ЕС, разворовал пенсионную систему СССР, довёл до катастрофы Братскую ГЭС и так далее. И он же обвиняет СССР в лжи!
    Это же какого масштаба цинизма и лицемерия нужно быть!
    Его пассаж о «пионерской зорьке» говорит вовсе не о лжи в СССР, там как раз или говорили правду или молчали вообще (что чаще) а о генетической антисоветчине и русофобии.
    Достаточно вспомнить его слова о Достоевском.
    В интервью лондонской газете «Файнэншл Таймс» Анатолий Чубайс сказал: «Я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски»
    Другая яркая цитата:
    «Мы не могли выбирать между «честной» и «нечестной» приватизацией, потому что честная приватизация предполагает чёткие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов...мы выбрали бандитский капитализм...»
    «Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили».
    Чубайс сам признаётся в своей лжи!

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