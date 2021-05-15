Чубайс назвал причину ненависти к советской власти

20:00 15.05.2021

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и глава администрации президента Анатолий Чубайс рассказал о причине своей ненависти к советской власти. Позднюю советскую власть он охарактеризовал как 18 лет брежневского застоя, за которым последовала «гонка на катафалках». В интервью Виктору Лошаку Чубайс назвал происходившее тогда «омерзительной ложью».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: “Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька”. Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено»,— цитирует Анатолия Чубайса «Коммерсант».

По его словам, подобная ложь наблюдалась во всех аспектах жизни государства: «будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация». «Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи»,— говорит Анатолий Чубайс. Чем дальше, тем это вызывало более сильное отвращение, заключил он.