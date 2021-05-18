Сергей Новосад о принципах восточной философии в управлении компанией

07:43 18.05.2021

Для западной культуры очень долгое время было свойственно стремление достигать поставленных целей любыми способами, поэтому основная задача бизнеса – заработать как можно больше денег, прибыли.

Восточный стиль мышления интересен тем, что для него ключевая ценность – это человек, а деньги – лишь инструмент для достижения успеха. Бизнес оценивается не столько количеством заработанных средств, сколько пользой для общества, природы, мира в целом.

Управление мышлением, идеями и культурой: основы индийской философии в современном бизнесе

Если задаться вопросом, как основы восточного мышления отражаются в бизнесе, то можно сказать, что современные успешные корпорации приоритетное значение отдают разработке стратегии развития компании на основе качественной корпоративной культуры. Для лидера важно быть образцом для подражания, поэтому к нему предъявляются высокие требования как с точки зрения профессионализма, так и этики. Но ведь далеко не каждый сотрудник может стать эффективным управленцем. Как же сделать так, чтобы штат состоял из по-настоящему квалифицированных менеджеров?

Об особенностях восточного подхода к данной проблеме рассказывает HR-эксперт и известный инноватор в области новых моделей управления человеческим капиталом Сергей Новосад:

– Все крупные успешные корпорации активно вкладывают деньги и время в непрерывное обучение персонала, тем самым предоставляя людям неограниченные возможности для развития и роста в профессиональном и личностном плане. Когда я работал в ПАО «Группа «Разгуляй», мы взяли на вооружение этот принцип и попробовали применить его на практике. Мы разработали специальные корпоративные программы по финансовой грамотности и управлению командой для руководителей предприятий. Кроме директоров, на них приглашались сотрудники, у которых просматривался потенциал лидера. Мы также выяснили прямую зависимость между финансовыми, производственными результатами и компетентностью топ-команды. Поэтому в разговоре с акционерами я люблю повторять: «Не нужно экономить на первом лице компании».

По мнению Сергея Евстафьевича Новосада, стоит пересмотреть акценты стратегии и управления. Именно сейчас, в эпоху неопределенности и «черных лебедей», важно делать ставку на команду, культуру инноваций и подлинные ценности.

– Да, для людей в России важна финансовая составляющая, но более весомое значение для них имеет осознание собственной ценности, возможности самораскрытия в профессиональном плане, – уверен Сергей. – Мы проводили исследования, которые показали, что если сотрудник ощущает признание собственных достижений и ценности для компании, то у него существенно повышается удовлетворенность работой (я называю это корпоративным счастьем), как следствие – его результативность сильно растет. Соответственно, такая позитивная, инновационная и поддерживающая атмосфера будет заметно способствовать процветанию предприятия.

Антикризисное управление по-восточному: 3 главных принципа

Сергей Новосад считает, что если взять на вооружение 3 основных принципа восточной философии, то любой кризис можно будет пройти с минимальными потерями:

Постоянная эволюция.

Один из основных постулатов восточной философии – постоянное развитие (изменение) мира, сознания и самого человека. Если вы хотите добиться более высоких результатов, нужно эволюционировать быстро и качественно. Здесь важно задавать вопросы о новых подходах в развитии бизнеса (внедрение новых цифровых сервисов, удаленной работы и пр.). Время стратегического планирования на конкретные временные промежутки прошло – теперь акценты сместились на непрерывное стратегирование, причем разработкой стратегии должна заниматься не сама компания в одиночку, а вместе с партнерами и клиентами.

Принцип этического и онтологического тождества.

В качестве примера Сергей Новосад предлагает изучить опыт самых эффективных компаний мира. Они давно отошли от стремления делать бизнес любой ценой: теперь на 1-е место выходят экологичные способы ведения дел. Согласно основам восточной философии, получение прибыли вторично. Первичное же значение имеют польза и ценность деятельности предприятия для общества, т. е. бизнес строится по модели «ценность + прибыль», а не просто «прибыль».

Сочетание структурности и творчества.

Парадокс индийской философии заключается в том, что сильная структурность соединяется с абсолютной свободой творчества. Этот принцип чрезвычайно важен для современных компаний, ведь он способствует активному развитию культуры инноваций. Будучи руководителем департамента по работе персонала в «МДМ Банке», Сергей Новосад принимал участие в слиянии с «УРСА Банком». Было принято решение сохранить имеющиеся у банков культуры как субкультуры нового предприятия и при этом создать зонтичный бренд, что позволило добиться мощного эффекта синергии финансовых показателей объединенной организации. С одной стороны, сохранилась структурность (один из банков имел крупную сеть розничных точек, а второй работал преимущественно с корпоративными клиентами). С другой – каждому направлению была предоставлена свобода творчества в плане идеологии, ведь оказалось, что столь разные корпоративные культуры совместить не получится.

Таким образом, Сергей Новосад считает, что, если российские компании возьмут на вооружение основные принципы восточной философии, это позволит вести бизнес на совершенно новом, более качественном уровне и гораздо быстрее адаптироваться к вызовам современного мира!