Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами

19:16 18.05.2021

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы.

Документ был внесен группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), сообщается на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы.

Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций».

При этом будет учитываться различный статус данных лиц в деятельности организаций, поэтому предусмотрена «дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права».

В частности, учредители, члены коллегиального руководящего органа, руководители экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны депутатами Госдумы по истечении 5 лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таких организаций. Для рядовых участников таких организаций срок ограничений составляет три года.