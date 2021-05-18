Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами

Здание Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы.

Документ был внесен группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), сообщается на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы.

Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций».

При этом будет учитываться различный статус данных лиц в деятельности организаций, поэтому предусмотрена «дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права».

В частности, учредители, члены коллегиального руководящего органа, руководители экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны депутатами Госдумы по истечении 5 лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таких организаций. Для рядовых участников таких организаций срок ограничений составляет три года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 21:42
    Гость: пме

    Фвльсификация результатов выборов - запредельный экстремизм. Даже обнуление не спасет.

  3. 18.05.2021, 21:21
    Гость: КУРС

    А кто будет определять какая организация экстремистская, а какая нет. Вон Жирик за все годы столько наговорил и ничего . В принципе в России могут признать экстремистской любую оппозиционную организацию. Да хоть клуб любителей аквариумных рыбок.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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