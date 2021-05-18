В Госдуме объяснили отказ запрещать чиновникам зарубежную недвижимость

15:44 18.05.2021

Государственная Дума РФ отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом потому, что большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", - цитирует Крашенинникова "Интерфакс".

По его словам, в России есть "достаточно четкое антикоррупционное законодательство".

"В принципе, все чиновники должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости. И все кандидаты в депутаты также это все должны показывать. Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство. Поэтому здесь каких-то опасений я в данный момент не вижу", - сказал Крашенинников.

Судя по декларациям за 2019 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 22 депутатов Госдумы и шести сенаторов Совета Федерации. Самой популярной страной у депутатов оказалась Испания, на втором месте — Болгария, на третьем — Латвия и Финляндия. У парламентариев также есть квартиры и дома в Швейцарии, на Кипре, в Великобритании, Германии и Черногории, отмечает Znak.com.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чехии и в США, которые недавно попали в список недружественных России стран, поэтому "если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники".