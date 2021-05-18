В Госдуме объяснили отказ запрещать чиновникам зарубежную недвижимость
Государственная Дума РФ отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом потому, что большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", - цитирует Крашенинникова "Интерфакс".
По его словам, в России есть "достаточно четкое антикоррупционное законодательство".
"В принципе, все чиновники должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости. И все кандидаты в депутаты также это все должны показывать. Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство. Поэтому здесь каких-то опасений я в данный момент не вижу", - сказал Крашенинников.
Судя по декларациям за 2019 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 22 депутатов Госдумы и шести сенаторов Совета Федерации. Самой популярной страной у депутатов оказалась Испания, на втором месте — Болгария, на третьем — Латвия и Финляндия. У парламентариев также есть квартиры и дома в Швейцарии, на Кипре, в Великобритании, Германии и Черногории, отмечает Znak.com.
17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чехии и в США, которые недавно попали в список недружественных России стран, поэтому "если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники".
Комментарии читателей Оставить комментарий
раз недвижимость дороже интересов страны - тебе нечего делать в госуправлении/gvozd/
А как быть с наследием-традициями интернационализма?
Вчерашние интернационалисты - сегодняшние космополиты, у к. возвышенная потетика-мотив - ”Отчизна - вселенской круг", а чуть ниже, банально-травиальное - ”Отчизна везде, где хорошо/сытно/привольно живется", забывая один момент - ”Отчизна там, где любят нас"/МЛ/.
Теперь вопрос, а любят их?
"Ноу комментс. Как говорят наши "западные партнеры"/ Капитан Очевидность/
Нет Капитан, говорят: - ”no comment"
надо признавать, считать иностранными агентами со всеми вытекающими последствиями, т.к. они платят в этих странах налоги, ЖКУ и прочее, т.е. субсидируют иностранное государство.
А виллу в Ницце у мажоритарного акционера ОПК РИ Кшесинской представить можешь?
Писать ахинею это ваше хобби или демонстрация образованности?
В техн ке развода мужиков, которые совсем не лохи, понимает стопудово!