Греф не исключил кредитование бизнеса на $1 трлн для сокращения выбросов

Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что объем кредитных ресурсов, которые могут потребоваться предприятиям - его клиентам для того, чтобы «полностью преодолеть углеродный след», составляет около $1 трлн до 2030 года.

«Это большая работа, в нее надо включаться максимально быстро всем финансовым институтам и предприятиям. Мы хотим быть локомотивом, своим примером показать необходимость трансформации и как можно скорее создавать механизмы, которые помогут предприятиям», - сказал Греф.

При этом сам «Сбер» к 2030 году планирует достичь углеродной нейтральности своих отделений (компенсировать углеродный след, который они оставляют), заявлял ранее зампред правления банка Александр Ведяхин. Для этого банк сокращает использование бумаги и пластика, отказывается от закупки шредеров и новых картриджей для принтеров, перерабатывает банковские карты в оконный профиль для офисов, а стаканчики - в экоручки, экономит на электроэнергии и организовывает раздельный сбор мусора.

Также Сбербанк готов выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую и социальную трансформацию своего бизнеса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 20:28
    Гость: Это ты так на человека, пользующегося

    неограниченным личным доверием твоего Президента?

    Может тебе и твой Президент не нравится? Говори, говори, не стесняйся, навальнист.

Все комментарии (4)
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