Греф не исключил кредитование бизнеса на $1 трлн для сокращения выбросов

18:12 18.05.2021

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что объем кредитных ресурсов, которые могут потребоваться предприятиям - его клиентам для того, чтобы «полностью преодолеть углеродный след», составляет около $1 трлн до 2030 года.

«Это большая работа, в нее надо включаться максимально быстро всем финансовым институтам и предприятиям. Мы хотим быть локомотивом, своим примером показать необходимость трансформации и как можно скорее создавать механизмы, которые помогут предприятиям», - сказал Греф.

При этом сам «Сбер» к 2030 году планирует достичь углеродной нейтральности своих отделений (компенсировать углеродный след, который они оставляют), заявлял ранее зампред правления банка Александр Ведяхин. Для этого банк сокращает использование бумаги и пластика, отказывается от закупки шредеров и новых картриджей для принтеров, перерабатывает банковские карты в оконный профиль для офисов, а стаканчики - в экоручки, экономит на электроэнергии и организовывает раздельный сбор мусора.

Также Сбербанк готов выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую и социальную трансформацию своего бизнеса.