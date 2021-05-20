В Госдуме предложили внесудебную блокировку сайтов с контрафактными БАД

Депутаты Госдумы разработали законопроект, разрешающий внесудебную блокировку сайтов, продающих биологически активные добавки (БАД) с нарушением закона, пишет издание "Фармвестник" со ссылкой на копию соответствующего документа.

Законопроект предлагает внести поправки в ст. 6 закона "О качестве и безопасности пищевой продукции" и ст. 15 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По мнению авторов законопроекта, существующая законодательная база в сфере продажи БАД недостаточно эффективна, что приводит к появлению контрафактной продукции, а участники теневого рынка успешно конкурируют с национальными производителями за счет использования незаконных механизмов торговли.

При этом судебная практика в отношении подобных онлайн-продавцов не всегда эффективна, так как сложно установить владельцев сайтов. Вместе с тем, с 1 января БАД можно продавать дистанционно, что приведет к еще большему количеству нарушений.

Борьба с поддельными и не прошедшими регистрацию БАД обсуждается депутатами последние несколько лет. Так, в 2019 году Роспотребнадзор предложил распространить обязательную маркировку продукции на биологически активные добавки. Глава ведомства Анна Попова тогда поясняла, что на рынке присутствует поддельная продукция, а маркировка позволит сократить ее объем.

Старт эксперимента по маркировке БАД планировался на апрель 2021 года, однако потом сроки перенести на май. В итоге он стартовал 1 мая и должен завершиться 31 августа 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.05.2021, 09:41
    Гость: Неуважаемые т.н. "дуицы"!

    В любом заборе всегда найдется дыра, было бы желание ее найти. Запомните это, ибо это очень важно!

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