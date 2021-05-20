Путин поручил «Почте России» заняться онлайн-продажей вина

«Почта России»

Президент России Владимир Путин поручил провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию «Доставка российского вина напрямую покупателям - D2C торговля», подготовленную «Почтой России».

Пилотный проект планируется реализовать с июня по декабрь 2021 года в Московской области и Республике Мордовия. В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вин в России. При этом на создание платформы до конца 2025 года потребуются инвестиции в размере около 5 млрд рублей.

Как указано в презентации, в перспективе, в 2025 году при обслуживании 140 тысяч заказов в день выручка платформы может составить 100 млрд рублей.

По данным источника издания на розничном рынке, данный проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов. По данным владельца одного из винных российских производителей и знакомого с содержанием концепции, рабочая группа проекта сейчас ведет консультации с «Почтой России».

Информацию о том, что «Почта России» действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения, подтвердил РБК и заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин.

Стоит отметить, в презентации также указывается, что для осуществления проекта необходимо изменение законодательного регулирования - поправки потребуются в закон «О гос.регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» («Закон 171- ФЗ») и Закон №2124-1 «О СМИ».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.05.2021, 20:43
    Гость: Ник

    Напрасно подсчитывают доход - желающих пить это пойло с каждым годом становится меньше.

  3. 20.05.2021, 19:47
    Гость: -------

    5 млрд. рублей на развитие "платформы" - это не "маразм" , а чей-то реальный финансовый успех !
    Или вы считаете по-другому ?

  4. 20.05.2021, 19:37
    Гость: кот Матроскин

    Надо думать, это ему политтехнологи посоветовали как полезный ход к выборам. Денег не стоит, а популярность в народе растет бешено.

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