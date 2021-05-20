Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России
Россия будет отстаивать свои права на территорию Сибири, в том числе силовыми методами. Об этом на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил президент Владимир Путин.
«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил», — приводит слова Путина РБК.
Фразу о несправедливости того, что Сибирь принадлежит одной России, обычно приписывают экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Ей, в частности, приписывал похожую формулировку секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в 2015 году. Академик РАН, американист Алексей Арбатов говорил Би-би-си, что оригинал этой цитаты так и не был найден. «Разговоры ведутся уже долгое время, но цитату никто не может найти. Не исключено, что в 1990-х годах Мадлен Олбрайт высказывалась в том духе, что природные ресурсы — достояние всего человечества, но точно без упоминания России, тем более призывов силой у нее что-то отобрать», — объяснял он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А говорил ли Гайдар фразу "Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом - новые вырастут."
Был суд, который признал, что Гайдар этого не говорил. А Хазин говорит, что он знает - такого смысла высказывание Гайдар как-то бросил в полемике спора в частной обстановке среди своих сподвижников.
Но пойди и установи теперь точную истину - было или не было. Магнитофонной записи нет.
Однако ж, если оценить деятельность Гайдара на посту премьера, а также почитать его политические выступления, то подобное высказывание вполне вписывается в его взгляды на жизнь.
Так и с Олбрайт. Где-то что-то подобное в узком кругу видимо сказала. А оно протекло наружу в вольном пересказе. А если и не она, то подобные мысли имеются в соответствующих кругах нашего супротивника. Так что независимо от авторства слов, что владение Сибирью слишком жирно для России, это мнение наверняка присутствует на Западе.
И потому нужно быть готовым к реакции на такое мнение, если оно будет озвучено вслух. Что и сделал президент. Этот, а был бы другой а-ля Горбачев, то стал чего-нибудь лепетать о новой эпохе, о необходимости взаимопонимания и т.д., что в итоге к добру не привело бы. Уж лучше отрезать сразу.
Чем дальше в лес, тем ... меньше нужды комментировать всяких дзюдо-хоккеистов...
?!
А потом включал заднюю, дескать, обстоятельства изменились, так что все его обещания не стоят и трёх копеек.
Он и в сортире обещал мочить. И что? Платим контрибуцию.