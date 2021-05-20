Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России

Владимир Путин

Россия будет отстаивать свои права на территорию Сибири, в том числе силовыми методами. Об этом на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил президент Владимир Путин.

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил», — приводит слова Путина РБК.

Фразу о несправедливости того, что Сибирь принадлежит одной России, обычно приписывают экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Ей, в частности, приписывал похожую формулировку секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в 2015 году. Академик РАН, американист Алексей Арбатов говорил Би-би-си, что оригинал этой цитаты так и не был найден. «Разговоры ведутся уже долгое время, но цитату никто не может найти. Не исключено, что в 1990-х годах Мадлен Олбрайт высказывалась в том духе, что природные ресурсы — достояние всего человечества, но точно без упоминания России, тем более призывов силой у нее что-то отобрать», — объяснял он. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.05.2021, 21:12
    Гость: Русский

    А говорил ли Гайдар фразу "Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом - новые вырастут."
    Был суд, который признал, что Гайдар этого не говорил. А Хазин говорит, что он знает - такого смысла высказывание Гайдар как-то бросил в полемике спора в частной обстановке среди своих сподвижников.
    Но пойди и установи теперь точную истину - было или не было. Магнитофонной записи нет.
    Однако ж, если оценить деятельность Гайдара на посту премьера, а также почитать его политические выступления, то подобное высказывание вполне вписывается в его взгляды на жизнь.
    Так и с Олбрайт. Где-то что-то подобное в узком кругу видимо сказала. А оно протекло наружу в вольном пересказе. А если и не она, то подобные мысли имеются в соответствующих кругах нашего супротивника. Так что независимо от авторства слов, что владение Сибирью слишком жирно для России, это мнение наверняка присутствует на Западе.
    И потому нужно быть готовым к реакции на такое мнение, если оно будет озвучено вслух. Что и сделал президент. Этот, а был бы другой а-ля Горбачев, то стал чего-нибудь лепетать о новой эпохе, о необходимости взаимопонимания и т.д., что в итоге к добру не привело бы. Уж лучше отрезать сразу.

  4. 20.05.2021, 20:58
    Гость: Он уже не раз обещал

    А потом включал заднюю, дескать, обстоятельства изменились, так что все его обещания не стоят и трёх копеек.

Все комментарии (47)
Выбор читателей
В СССР ничего не изобрели. Кроме…
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
Избранное
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
«Зачем России становиться комфортной для мигрантов»
Porsche 911
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
Переворот. От элитарной демократии к олигархической автократии
Австрия - центр аристократизма и родина шпитцера
Как щенки на передержке: когда прекратят «экспорт» наших младенцев в другие страны
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть
Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить