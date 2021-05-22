В РПЦ призвали запретить охоту в развлекательных целях

18:01 22.05.2021

9 декабря 2020 года Государственная Дума приняла закон, допускающий охоту на редких животных

В Русской православной церкви выступают за введение новых правил для охотников, которые бы заодно исключали доступ широких слоев населения к оружию.

А охоту в качестве развлечения или хобби вообще нужно запретить, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире канала «Россия 24».

Священник подчеркнул, что если охота необходима в целях уменьшения популяции каких-либо животных, то этим должны заниматься профессионалы, которые получают специальную лицензию, соообщает телеканал 360.

9 декабря 2020 года Государственная Дума приняла закон, допускающий охоту на редких животных. Законопроект был внесен группой депутатов, среди которых член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, член того же комитета Максим Щаблыкин и первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

В частности, закон предусматривает, что "в исключительных случаях добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов допускается в порядке, предусмотренном федеральным законом "О животном мире". Согласно закону, виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения определяет губернатор после их согласования с Минприроды России.

Экологи тогда выразили опасение, что этот закон легализует VIP-охоту на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги, так как из закона "Об охоте" исключается прямая норма, запрещающая охотиться на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги.