В РПЦ призвали запретить охоту в развлекательных целях

9 декабря 2020 года Государственная Дума приняла закон, допускающий охоту на редких животных

В Русской православной церкви выступают за введение новых правил для охотников, которые бы заодно исключали доступ широких слоев населения к оружию.

А охоту в качестве развлечения или хобби вообще нужно запретить, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире канала «Россия 24».

Священник подчеркнул, что если охота необходима в целях уменьшения популяции каких-либо животных, то этим должны заниматься профессионалы, которые получают специальную лицензию, соообщает телеканал 360.

9 декабря 2020 года Государственная Дума приняла закон, допускающий охоту на редких животных. Законопроект был внесен группой депутатов, среди которых член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, член того же комитета Максим Щаблыкин и первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

В частности, закон предусматривает, что "в исключительных случаях добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов допускается в порядке, предусмотренном федеральным законом "О животном мире". Согласно закону, виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения определяет губернатор после их согласования с Минприроды России.

Экологи тогда выразили опасение, что этот закон легализует VIP-охоту на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги, так как из закона "Об охоте" исключается прямая норма, запрещающая охотиться на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.05.2021, 22:31
    Гость: *

    Это Вы правы...

    Когда-то темный и косматый зверь,
    Сойдя с ума, очнулся человеком —
    Опаснейшим и злейшим из зверей —
    Безумным логикой
    И одержимым верой.
    М.Волошин

  2. 22.05.2021, 22:23
    Гость: о как!

    Поддерживают эту глупость от РПЦ,те кто никогда охотником не был и ничего в охоте и её смысле не соображает. Тема сложная..Те кто охотится на на трофейного зверя,платят большие деньги,которые идут на сохранение охотфауны,а в ряде случает и обеспечивает существование тех,кто организует такие мероприятия их детей и семьи.Не каждого зверя можно убить.Не надо путать охоту и браконьерство.

  4. 22.05.2021, 21:55
    Гость: иван з.

    А чё делать, если какой-нибудь Умка на острове Врангеля каждые сутки по одному зимовщику сжирает?

  5. 22.05.2021, 21:55
    Гость: xmyr

    Дед
    Смысл охоты?
    Мяса в магазине нет?
    С голодухи дохнут?Нет!
    Просто с жиру бесятся.Сцыкливые душонки.Знают ,что зверушки им не ответят.
    А если придётся с настоящим врагом биться,то эти сразу больными окажутся.
    ////////////////
    Дед не зря жизнь прожил. Да!!!!!! самая страшная тварь это человек ,зверь следует инстинкту, человек обдумано.

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