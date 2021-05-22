Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

Герман Греф © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

При этом Греф напомнил, что такие опасения присутствовали во все времена. "Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое - прогресс неумолим. Это все равно произойдет", - констатировал он в ходе марафона "Новое знание".

По мнению председателя Сбербанка, сейчас необходимо информировать людей, что это роботизированное будущее наступит, чтобы это не стало сюрпризом.

"Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин - машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, государство и крупные корпорации должны создавать условия для переобучения специалистов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.05.2021, 01:46
    Гость: ronin646

    Ребята, Вы все правильно , вроде, излагаете, дискутируюте на какихъ-то выдуманных форумах, но почему-то никто не спрашивает, таким голосом в пустоту, а куда нам деваться??? Что мы, как разумные существа должны делать в соответствии с нашими мечтаниями, способностями, образованием и вообще по отношению к нашему оппоненту, неуважаемому большинством населения черезмер многострадальной РФ Г. Гр...у!

    Так, как же стало возможным в "демократическом обществе", Т.Н., естественно, как и покажет сиюминутная авторизазия, подобная ситуация?:

  2. 23.05.2021, 01:09
    Гость: какое у него моложавое и загорелое лицо

    А если обратить еще внимание на его галстучки, то возникает предположение, что он из "нетрадиционных".

  3. 23.05.2021, 00:41
    Гость: gvozd

    МЕГАЗАЧОТ!
    они все время рассуждают о том как они быдло будут без работы оставлять, только это дорога с двухсторонним движением.
    и как человек работающий в теме, могу сказать что робота зменяющего грефа с минфином и всех коммуняцкой бандой центробнков - создать намного Легче(возможно уже сейчас), чем робота дворника.. (невозможно в обозримом будущем).

  4. 23.05.2021, 00:38
    Гость: ABCD

    Либеральное политбюро стремительно дряхлеет, там бывшим реформаторам уже от 60 и выше. Самому Гегемону уже скоро 70...
    Что тут сказать, тут всё больше на "учения" выезжают, что бы неплохо на берегу озера пару-тройку дней провести с бутылкой и удочкой.
    Ну и пофантазировать о роботах.

  5. 23.05.2021, 00:22
    Гость: Александр

    Наш...родной...манипулятор Г.Греф - он же наш российский Кличко, тот уже призывал украинцев "готовится к земле". (у меня в детстве машинка была "манипулятор" называлась - сломал её на...)

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