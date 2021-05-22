Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

21:15 22.05.2021

Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

При этом Греф напомнил, что такие опасения присутствовали во все времена. "Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое - прогресс неумолим. Это все равно произойдет", - констатировал он в ходе марафона "Новое знание".

По мнению председателя Сбербанка, сейчас необходимо информировать людей, что это роботизированное будущее наступит, чтобы это не стало сюрпризом.

"Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин - машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, государство и крупные корпорации должны создавать условия для переобучения специалистов.