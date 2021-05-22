Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

14:49 22.05.2021

Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин в субботу, 22 мая, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — приводят слова Путина «Известия».

Президент отметил, что сегодня перед обществом стоят задачи, которые определили цифровая революция, новый технологический уклад, появление искусственного интеллекта и онлайн-реальности.

«Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной. <...> Подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения. А наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков», — заключил президент РФ.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.