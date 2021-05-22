Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин в субботу, 22 мая, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — приводят слова Путина «Известия».

Президент отметил, что сегодня перед обществом стоят задачи, которые определили цифровая революция, новый технологический уклад, появление искусственного интеллекта и онлайн-реальности.

«Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной. <...> Подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения. А наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков», — заключил президент РФ.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.05.2021, 23:01
    Гость: Американская экономика рухнет и исчезнет искусственный интел

    НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в стране будет все больше крупных специалистов в области искусственного интеллекта, а их идеи найдут применение на практике.

  2. 22.05.2021, 22:28
    Гость: Zahar

    При строительстве космодрома Восточный открыто 140 (сто сорок) уголовных дел, воистину, уникальная путинская страна населённая талантливейшими людьми.

  3. 22.05.2021, 22:21
    Гость: Ник

    Удивительно,но в России сейчас уникальная возможность для талантов по воровству,прихватизации,грабежам населения путем различных налогов и поборов,ЖКХ,астрономическим ростом цен на продукты,лекарства и т.д.А вот талантов в науке и их результатам что-то не слышно и не видно.

  4. 22.05.2021, 22:21
    Гость: Питон

    Да пусть не свистит. В России уникальные возможности созданы только для воров, бандитов, проходимцев, оферистов разных мастей включая руковдство страны которое возглаяляет президент и прочих отморозков. А честным, порядочным и талантивым в нынешней России места нет, они влачят жалкое существование и пребыают в нищите или вынуждены уезжать за границу чтобы раскрыть свои таланты.

  5. 22.05.2021, 22:01
    Гость: Вася

    Очевидно он просто не стал уточнять , что этими талантливыми людьми являются его друзья и прислуга. Более 20 лет с восхищением наблюдаем их уникальные возможности...

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