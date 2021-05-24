В разносчики пиццы или свалить за границу?

«Судя по наиболее успешным карьерам именно путинского правления, талантливым людям здесь делать нечего. А вот лояльная бездарность процветает. Настоящая уникальность была у СССР, а Россия — банальная страна третьего мира»

Российский президент Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека. Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд», — заявил российский лидер, выразив уверенность в том, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, во всех направлениях.

Кроме того, Путин определил основные цели возрожденного общества «Знание». По его словам, знания должны стать притягательными и доступными.

«И это ключевая цель общества „Знание“. Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры», — заявил президент.

Путин также подчеркнул, что при «всех колоссальных ресурсах современных технологий» самым эффективным способом передачи опыта остается живое общение, наставничество, отдельно заострив внимание на том, что общество «Знание» образовали после Великой Отечественной войны, в 1947 году, когда страна возвращалась к нормальной жизни, требовавшей молодых, целеустремленных и образованных людей.

«Общество „Знание“ взяло на себя непростую огромную просветительскую миссию. Оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос», — добавил глава государства.

По мнению Путина, сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба. Важно, чтобы постоянными участниками программы общества были первые лица государства, крупных компаний, мастера в области науки и искусства. Их участие — лучшая мотивация развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию.

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей», — заключил глава государства.

Отметим, что участвоваший в мероприятии по видеосвязи руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск охарактеризовал российскую молодёжь как талантливую и энергичную. Он также призвал молодёжь сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее.

Очевидно, что Маск или витает в облаках, или ничего не знает о российской действительности. Или знает ее слишком хорошо. Например, что в реальности у российских молодых ученых, которые зарабатывают меньше, чем доставщик пиццы, в России нет будущего, и действительно талантливые люди при первой возможности переезжают на Запад. Очевидно, Маск таким образом просто троллит Россию, умело пользуясь «утечкой мозгов» из нашей страны.

Хочется напомнить, что еще президент Дмитрий Медведев в 2013-м поставил амбициозную задачу — довести зарплату ученых до двух средних по региону. И что? И где? О чем вообще сегодня говорит Путин? Или он тоже троллит молодежь, благословляя ее на переезд на Запад? В этом смысле сравнение с послевоенным периодом, когда государство делало все, чтобы гражданке были мотивированы на работу по его возрождению, звучит даже кощунственно.

— Ситуация с наукой в России сегодня прямо противоположна послевоенной, но очень ценно, что Путин сравнил итоги своего правления с уроном, нанесенным нашей стране Великой Отечественной войной, — отмечает член политсовета партии «Другая Россия Э.В. Лимонова"* Андрей Милюк. — С началом холодной войны резко вырос запрос на научно-технических специалистов, требовалось в целом повысить образованность граждан. В этом причина появления общества «Знание». Аналогичные образовательные программы принимались и у наших противников. После ее окончания в мире обнаружился переизбыток научных работников. Проблема актуальна до сих пор. В научной среде широко известна статья Jonathan I. Katz «Не становитесь учеными!» (1999 г.), где в доходчивой форме раскрывается данный вопрос.

В России ровно та же проблема, но ситуация усугубляется тем, что после распада СССР была фактически уничтожена вся промышленность, и по сей день многие производства не восстановлены. Однако вузы продолжают работать и давать новых и новых не нужных стране специалистов. Лучшие из них смогут найти себе применение за рубежом — там до сих пор ценят российскую научную школу.

Другое дело, что в последние годы в обществе проснулся интерес к научпопу. Есть сразу несколько успешных проектов, созданных с нуля без помощи государства — тот же форум «Ученые против мифов». Видимо, «Новое знание» — это попытка государства оседлать модное направление, благо что принимаемый закон о просветительской деятельности фактически убьет многие независимые интересные проекты и освободит место для зависимых (от государства) и неинтересных.

— И как, получается эффектно? Про эффективность бессмысленно спрашивать?

— Посмотрите на список спикеров «Нового знания»: подавляющее большинство — это не горящие своей темой ученые и научные журналисты, а «эффективные менеджеры» госкорпораций, чиновники, официоз. Даже по заявленным темам понятно, о чем они в основном будут говорить: истории успеха, отчеты об удачных проектах. Короче говоря, вода и самопиар. Вряд ли кто-то из них расскажет, как наворовавший в 90-е годы папа пристроил его на денежную должность, на чем и строится значительная часть успешных карьер «эффективных менеджеров». К популяризации науки, научного знания это имеет мало отношения.

Конечно, государство может позволить себе завлечь на форум именитых участников, вроде Маска и Возняка, но кроме них там практически некого послушать.

Лучшее, что могло сделать государство, — не мешать тому, что уже работает. А выделенные на подобные инициативы деньги потратить на новые научные исследования. С финансированием науки до сих пор большие проблемы.

— Судя по наиболее успешным карьерам именно путинского правления, талантливым людям здесь делать нечего, — уверен главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — А вот лояльная бездарность процветает. Настоящая уникальность была у СССР, а Россия — банальная страна третьего мира, повторяющая зады развитых стран. В нынешней парадигме будущее России весьма заурядно. Российская молодежь сегодня гораздо хуже образована, чем 20−30 лет назад. Есть исключения, они всегда есть, даже в Африке. Но в среднем — одна большая тройка с минусом.

— У молодых ученых в России выбор небогат. Между прочим, доходы курьеров сейчас выше, чем доход инженера, ученого, я уж не говорю об учителе или враче. Не ведет ли это к деградации общества? Людям нужны деньги, и они скорей пойдут в курьеры, чем будут заниматься общественно важным трудом…

— Есть разные ученые и врачи, и у них разные доходы. Но на Западе их доходы почему-то раз в несколько выше. Мало кто пойдет в курьеры. А вот уезжают из страны массово.

— Путин напомнил, что общество «Знание» образовали после Великой Отечественной войны. А сейчас требует ли страна молодых, целеустремленных и образованных людей? Или стране до лампочки?

— Новые поправки к закону об образовании, резко снижающие возможности для преподавания, надежд не вселяют. Сегодня по новому закону общество «Знание» в России просто невозможно, незаконно. Я сам в молодости был лектором общества «Знание», и мне для этого не требовалось ничего, кроме диплома и знаний. Сейчас делясь знаниями я уже буду преступником. Ведь теперь образовательная деятельность подлежит строгому лицензированию. Я вот не могу теперь прийти в МГУ и прочесть семинар студентам журфака. Раньше мог, а теперь нельзя.

— Путин отметил, что сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба (имея в виду сравнение с послевоенным этапом). Реально ли их выполнить?

— Эта власть не может потратить деньги, выделенные в бюджете, каждый год остаются триллионы неосвоенных средств бюджета. Страна лопалась от денег во время нефтегазового бума. а что на них построено? Дворцы на Рублевке и Лазурке? И после этих тучных лет он говорит о разрухе, сопоставимой с послевоенной?

— По словам Путина, важно, чтобы постоянными участниками программы общества были первые лица государства, крупных компаний, мастера в области науки и искусства. Их участие — лучшая мотивация развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию. Чего реально не хватает для мотивации?

— Первые лица государства — это кто? Медведев? Патрушев? Они будут двигать прогресс? Сечин нам прогресс обеспечит или Миллер? А что ж они раньше ничего не обеспечили? Что до мастеров искусств — это, по-моему, вообще из другой оперы. Машков с Пореченковым нам прогресс станут двигать? Или они нам гражданскую позицию сформируют? Ну так в «Единой России» полно мастеров искусств, спортсменов и прочих — что ж не сформировали до сих пор?

Чего реально не хватает для мотивации? Да ничего! Вообще ничего не хватает. Нет этой мотивации. Вся цель в жизни — хапнуть где-нибудь денег и свалить. Или найти работу хорошую и опять свалить.

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