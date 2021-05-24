Песков не стал комментировать экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

14:01 24.05.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, на борту которого был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Молодого человека задержали, Евросоюз и США раскритиковали действия белорусских властей. В Кремле считают, что давать оценку ситуации должны международные авиационные власти.

Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать инцидент, потому что у него нет подробной информации о происходившем на борту. «Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу»,— приводит слова представителя Кремля «Коммерсант».

На просьбу прокомментировать данные о том, что вместе с Романом Протасевичем задержаны четверо россиян, в том числе его девушка София Сапега, Песков сказал, что у российской стороны информации о предполагаемых задержаниях также нет. Он уточнил, что, согласно международным нормам, белорусская сторона должна «проинформировать посольство РФ о задержании гражданки России или граждан России и предоставить информацию на этот счет». «Мы не располагаем информацией, мы не имеем просто этой информации — кто вылетал, откуда вылетал, какие причины и так далее. Я поэтому не могу ничего комментировать»,— добавил он.

На вопрос о том, повлияет ли инцидент с самолетом на отношения России и Белоруссии или на организацию саммита президентов РФ и США, Дмитрий Песков ответил, что нужно «просто трезво дать оценку» ситуации с посадкой лайнера - Москва не хочет торопиться кого-то «осуждать или поддерживать». «Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "А" до "Я" соответствовало международным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или кого-то поддерживать»,— пояснил представитель Кремля.

На утверждения белорусской оппозиции о том, что борту самолета Ryanair были «российские агенты», Дмитрий Песков ответил: «Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что. Здесь нет никаких комментариев».

Гендиректор Ryanair утверждал, что на борту самолета летели несколько сотрудников КГБ, которые вышли в аэропорту Минска, а пассажиров и экипаж досматривали в течение нескольких часов. МИД Белоруссии считает, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.