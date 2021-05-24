Песков не стал комментировать экстренную посадку самолета Ryanair в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, на борту которого был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Молодого человека задержали, Евросоюз и США раскритиковали действия белорусских властей. В Кремле считают, что давать оценку ситуации должны международные авиационные власти.
Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать инцидент, потому что у него нет подробной информации о происходившем на борту. «Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу»,— приводит слова представителя Кремля «Коммерсант».
На просьбу прокомментировать данные о том, что вместе с Романом Протасевичем задержаны четверо россиян, в том числе его девушка София Сапега, Песков сказал, что у российской стороны информации о предполагаемых задержаниях также нет. Он уточнил, что, согласно международным нормам, белорусская сторона должна «проинформировать посольство РФ о задержании гражданки России или граждан России и предоставить информацию на этот счет». «Мы не располагаем информацией, мы не имеем просто этой информации — кто вылетал, откуда вылетал, какие причины и так далее. Я поэтому не могу ничего комментировать»,— добавил он.
На вопрос о том, повлияет ли инцидент с самолетом на отношения России и Белоруссии или на организацию саммита президентов РФ и США, Дмитрий Песков ответил, что нужно «просто трезво дать оценку» ситуации с посадкой лайнера - Москва не хочет торопиться кого-то «осуждать или поддерживать». «Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "А" до "Я" соответствовало международным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или кого-то поддерживать»,— пояснил представитель Кремля.
На утверждения белорусской оппозиции о том, что борту самолета Ryanair были «российские агенты», Дмитрий Песков ответил: «Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что. Здесь нет никаких комментариев».
Гендиректор Ryanair утверждал, что на борту самолета летели несколько сотрудников КГБ, которые вышли в аэропорту Минска, а пассажиров и экипаж досматривали в течение нескольких часов. МИД Белоруссии считает, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не может быть сравнения с досмотром самолёта Моралеса. Его самолёт отказались принимать ряд европейских стран. Австрия разрешила с условием досмотра. Здесь же абсолютное воздушное пиратство с истребителем и захватом пассажира. Не зря Лукашенко не приводит в качестве аргумента инцидент с Моралесом. Ибо понимает, что это не аргумент.
Он сел,дело не наше
Прочитай внимательно, что говорит Захарова. Она прямо называет незаконными подобные "незаконные шаги государств, представляющих себя "блюстителями порядка".
Вы уж там сами определяйтесь. Если считаете действия Белоруссии незаконными, то покайтесь за задержание самолёта Моралеса и другие случаи. Если считаете себя правыми, тогда чего до бульбашей докопались?
Лукашенко сделал то, что систематически практикуют американцы. Молодец ! Предотвратил возможный теракт и обезопасил людей.
Сам то он из какой шеренги пятой колонны диссидентов в СССР ?