Глава Ryanair назвал действия Минска «поддерживаемым государством угоном»

11:46 24.05.2021

На борту самолета авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске в минувшее воскресенье, находились сотрудники КГБ Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании Майкла О'Лири.

О'Лири охарактеризовал произошедшее как "акт спонсируемого государством пиратства"

"Кажется, целью властей Белоруссии было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", - прокомментировал он.

В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что после задержания сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в пункт назначения из Минска не вылетели как минимум шесть человек. Двое из них были гражданами Белоруссии, четверо - России.

Белорусский МИД заявил о политизации ситуации с рейсом Ryanair, назвав заявления Запада поспешными. При необходимости Минск готов принять экспертов и продемонстрировать все материалы для исключения инсинуаций по инциденту с самолётом, добавили в ведомстве, отметив, что в данной ситуации действия Минска полностью соответствовали установленным международным правилам, а на весь инцидент стоит смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена.