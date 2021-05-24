Глава Ryanair назвал действия Минска «поддерживаемым государством угоном»
На борту самолета авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске в минувшее воскресенье, находились сотрудники КГБ Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании Майкла О'Лири.
О'Лири охарактеризовал произошедшее как "акт спонсируемого государством пиратства"
"Кажется, целью властей Белоруссии было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", - прокомментировал он.
В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что после задержания сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в пункт назначения из Минска не вылетели как минимум шесть человек. Двое из них были гражданами Белоруссии, четверо - России.
Белорусский МИД заявил о политизации ситуации с рейсом Ryanair, назвав заявления Запада поспешными. При необходимости Минск готов принять экспертов и продемонстрировать все материалы для исключения инсинуаций по инциденту с самолётом, добавили в ведомстве, отметив, что в данной ситуации действия Минска полностью соответствовали установленным международным правилам, а на весь инцидент стоит смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С каких это пор церковь стала посреднической организацией. Она к Богу не имеет никакого отношения. Только бизнесс на основе произвольных слов о Боге, и ничего более.
Опять хайли лайкли.
КГБ Белой Руси Браво, Браво, Браво!! Верной дорогой идёте товарищи.
Польша - продажная страна, поэтому поляки верят в Бога и ходят в церковь. Русский мир верит Богу и не ходит в церковь-посредническую организацию!
этот о'лири..
что-б вы знали, весь свой "бизнес" построил на пиратстве и воровстве.
его компания Систематически нарушает права потребитлей в ес и ему это сходит с рук.., я уж молчу про систематическое нарушение трудового законодательства.
в самой ирландии он прославился тем как начинал свой бизнес - продавал детям батараейки со 100 кратной наценкой во время рождества(!!).
вобщем еще тот пример морального поведения.
смешно даже.
что касается посадки самолета - не было никакого принуждения.
то что истребитель послали, так ведь самолет сообщили был заминириван..
я вот НЕ помню никаких возмущений, когда американские шестерки сажали гражданские самолеты под угрозой сбития по приказу сша, когда Сноудэн обнаородовал факту преступлений госдепа и систематические нарушения международного права и прав людей на невмешательство в личную переписку и вободу от необоснованной слежки.
Где тогда был о'лири?
правильно - воровал зарплаты у сотрудинков и крал билеты у пассажиров под прикытием еврокомиссии..