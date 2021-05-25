В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти республики Саха (Якутия) ввели обязательную иммунизацию населения против COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное главным санитарным врачом региона.

Обязательной вакцинации подлежат все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также привлечённые для работы на массовых мероприятиях республиканского масштаба.

Работодателей, которые не организовали массовую вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. В случае, если работник без причины отказывается от вакцинации, его могут не допустить к работе. 

При этом российские власти неоднократно заявляли, что вакцинация против COVID-19 носит исключительно добровольный характер. По данным властей, сейчас полностью привиты более десяти миллионов россиян. В гражданском обороте находятся два препарата — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.05.2021, 19:58
    Гость: Нормальность - понятие относительное

    Некоторых из "нормальных" своих знакомых уже мы уже оставили в покое. Мы их уже отнесли, и они теперь покоятся ...

  2. 25.05.2021, 19:53
    Гость: Б

    "... а сколько умерло от сердечно сосудистых заболеваний? ..."
    ===
    Четыре арифметических действия знаете? Напоминаю: сложение, вычитание, умножение и деление. Вот и сосчитайте, используя их - больше ничего не требуется, в каком соотношении ко всему остальному находятся 120 тыс. (официально) умерших от ковида. Результат опубликуйте в уважаемом британском журнале "Ланцет".

  3. 25.05.2021, 19:45
    Гость: Терпение испытывают власть имущие...

    Не испытывают, а вырабатывают. Перед "выборами" преза откровенно анонсировали повышение пенсионного возраста. Пипл схавал. Перед "выборами" ГД анонсируют принудительную вакцинацию.

  4. 25.05.2021, 19:22
    Гость: Русский

    Ситуация в стране накаляется с каждым днем. Верхушка походу достала всех и некоторые в верхних кругах начали накалять ситуацию приближая ее к революционной. "Он вам не димон" ляпнул, не прошло и недели как откликнулось в Якутии. Дальше будет хуже, злее и острее.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Владимир Путин
Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России
Методы боевой спецпропаганды: сегодня они применяются против нас самих
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет
Герман Греф © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации
Избранное
"Любителям кофе не читать!" или как через пару десятков лет человечество может лишиться кофе
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Как ухаживать за кудрями по методу CGM
Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя, способного облететь Землю за два часа
Марина Газманова: «Девочкам, воспитанным на сказках, трудно в жизни!»
Как быстро найти сотрудника в компанию
Тыква для красоты
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»