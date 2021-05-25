В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

13:00 25.05.2021

Власти республики Саха (Якутия) ввели обязательную иммунизацию населения против COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное главным санитарным врачом региона.

Обязательной вакцинации подлежат все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также привлечённые для работы на массовых мероприятиях республиканского масштаба.

Работодателей, которые не организовали массовую вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. В случае, если работник без причины отказывается от вакцинации, его могут не допустить к работе.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что вакцинация против COVID-19 носит исключительно добровольный характер. По данным властей, сейчас полностью привиты более десяти миллионов россиян. В гражданском обороте находятся два препарата — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".