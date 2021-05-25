В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти республики Саха (Якутия) ввели обязательную иммунизацию населения против COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное главным санитарным врачом региона.
Обязательной вакцинации подлежат все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также привлечённые для работы на массовых мероприятиях республиканского масштаба.
Работодателей, которые не организовали массовую вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. В случае, если работник без причины отказывается от вакцинации, его могут не допустить к работе.
При этом российские власти неоднократно заявляли, что вакцинация против COVID-19 носит исключительно добровольный характер. По данным властей, сейчас полностью привиты более десяти миллионов россиян. В гражданском обороте находятся два препарата — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Некоторых из "нормальных" своих знакомых уже мы уже оставили в покое. Мы их уже отнесли, и они теперь покоятся ...
"... а сколько умерло от сердечно сосудистых заболеваний? ..."
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Четыре арифметических действия знаете? Напоминаю: сложение, вычитание, умножение и деление. Вот и сосчитайте, используя их - больше ничего не требуется, в каком соотношении ко всему остальному находятся 120 тыс. (официально) умерших от ковида. Результат опубликуйте в уважаемом британском журнале "Ланцет".
Не испытывают, а вырабатывают. Перед "выборами" преза откровенно анонсировали повышение пенсионного возраста. Пипл схавал. Перед "выборами" ГД анонсируют принудительную вакцинацию.
Ситуация в стране накаляется с каждым днем. Верхушка походу достала всех и некоторые в верхних кругах начали накалять ситуацию приближая ее к революционной. "Он вам не димон" ляпнул, не прошло и недели как откликнулось в Якутии. Дальше будет хуже, злее и острее.
предупреждал.