ФАС планирует ввести в России эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя главы ведомства Виталия Королева.

По его словам, это позволит предотвратить рост тарифов за отопление, что связано с чрезмерными затратами на ремонт теплосетей, топливо, транспорт. Разрабатываемый документ предлогает нормировать и усреднять расходы на теплоснабжение сбытовых компаний.

"Эталоны позволят исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным", - пояснил Королев.

Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные власти. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать. Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.

Пилотные проекты в регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.05.2021, 09:52
    Гость: конечно

    "Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать." - идеальный вариант для мошенников и бандитов, когда люди не имеют права отказаться от их "услуг".

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