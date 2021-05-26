РЖД хочет почти полностью отказаться от вагонов-ресторанов

09:40 26.05.2021

РЖД собираются отказаться от вагонов-ресторанов в большинстве своих поездов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы холдинга Олега Белозерова.

По его мнению, вагон-ресторан воспринимается как "нечто дорогостоящее". Его целесообразно сохранить только в туристических и фирменных поездах. При этом их концепция и название планируется изменить.

В качестве альтернативы в РЖД предлагают ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Белозеров отметил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания.

"Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — рассказал он.

По его мнению, у пассажиров должен быть выбор, например: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.