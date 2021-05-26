РЖД хочет почти полностью отказаться от вагонов-ресторанов
РЖД собираются отказаться от вагонов-ресторанов в большинстве своих поездов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы холдинга Олега Белозерова.
По его мнению, вагон-ресторан воспринимается как "нечто дорогостоящее". Его целесообразно сохранить только в туристических и фирменных поездах. При этом их концепция и название планируется изменить.
В качестве альтернативы в РЖД предлагают ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Белозеров отметил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания.
"Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — рассказал он.
По его мнению, у пассажиров должен быть выбор, например: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Это совершенно верное решение, жрать в поезде это грех. Нужно поститься, думать о бренности бытия и грехах. И готовится к смерти.
Вагон-бассейн с подогревом нужен раз от вагона-ресторана отказ. Волны гарантированы, а зимой - это вообще прелесть.
даже в советское время, не относились к ЖД, а были частными лавочками.
Отказаться от всего советского!!! Там еще постельное белье выдавали... Больше не выдавать!!!!