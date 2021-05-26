РЖД хочет почти полностью отказаться от вагонов-ресторанов

РЖД собираются отказаться от вагонов-ресторанов в большинстве своих поездов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы холдинга Олега Белозерова.

По его мнению, вагон-ресторан воспринимается как "нечто дорогостоящее". Его целесообразно сохранить только в туристических и фирменных поездах. При этом их концепция и название планируется изменить.

В качестве альтернативы в РЖД предлагают ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Белозеров отметил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. 

"Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — рассказал он.

По его мнению, у пассажиров должен быть выбор, например: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.05.2021, 12:24
    Гость: Дьяк

    Это совершенно верное решение, жрать в поезде это грех. Нужно поститься, думать о бренности бытия и грехах. И готовится к смерти.

  3. 26.05.2021, 12:17
    Гость: Почему бы нет

    Вагон-бассейн с подогревом нужен раз от вагона-ресторана отказ. Волны гарантированы, а зимой - это вообще прелесть.

  4. 26.05.2021, 12:16
    Гость: Рестораны в поездах

    даже в советское время, не относились к ЖД, а были частными лавочками.

  5. 26.05.2021, 11:37
    Гость: пашка

    Отказаться от всего советского!!! Там еще постельное белье выдавали... Больше не выдавать!!!!

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