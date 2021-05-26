В России оценили рынок нелегальной продажи табачной продукции

10:58 26.05.2021

В 2020 году рынок нелегальной продажи табачной продукции в России превысил 500 млн рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования компании Group-IB.

Наиболее популярным товаром в теневой интернет-торговле стали классические сигареты, на онлайн-продажи которых приходится 73% всех нелегальных продаж. Далее следуют табачные стики (25,1%) и электронные сигареты (1,3%).

Специалисты компании обнаружили более 700 сайтов, торгующих табачной продукцией, из них лишь 84 ресурса торговали оригинальной продукцией.

В общей сложности мошенники подделывают около 200 известных брендов производителей и марок сигарет, из которых 22% - российские. При стоимости одной поддельной пачки сигарет в 44 рубля, доход интернет-магазинов в 2020 году составил как минимум 325 млн рублей.

Отмечается, что сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум три сайта, дублирующих друг друга, что позволяет масштабировать нелегальный бизнес и оперативно "переезжать" с одного домена на другой в случае блокировки.

Теневая торговля сигаретами также идет и в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Как отмечают эксперты, нелегальная продажа табачной продукции и электронных сигарет чревата финансовыми потерями не только для правообладателей табачных брендов, но и лишает государства получение налогов за акцизный сбор и НДС. Так, в 2020 году из-за незаконной интернет-торговли недополученная прибыль производителей электронных сигарет и государства в виде налогов составила порядка 1,1 млрд рублей.