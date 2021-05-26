В России оценили рынок нелегальной продажи табачной продукции

В 2020 году рынок нелегальной продажи табачной продукции в России превысил 500 млн рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования компании Group-IB.

Наиболее популярным товаром в теневой интернет-торговле стали классические сигареты, на онлайн-продажи которых приходится 73% всех нелегальных продаж. Далее следуют табачные стики (25,1%) и электронные сигареты (1,3%).

Специалисты компании обнаружили более 700 сайтов, торгующих табачной продукцией, из них лишь 84 ресурса торговали оригинальной продукцией.

В общей сложности мошенники подделывают около 200 известных брендов производителей и марок сигарет, из которых 22% - российские. При стоимости одной поддельной пачки сигарет в 44 рубля, доход интернет-магазинов в 2020 году составил как минимум 325 млн рублей.

Отмечается, что сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум три сайта, дублирующих друг друга, что позволяет масштабировать нелегальный бизнес и оперативно "переезжать" с одного домена на другой в случае блокировки. 

Теневая торговля сигаретами также идет и в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Как отмечают эксперты, нелегальная продажа табачной продукции и электронных сигарет чревата финансовыми потерями не только для правообладателей табачных брендов, но и лишает государства получение налогов за акцизный сбор и НДС. Так, в 2020 году из-за незаконной интернет-торговли недополученная прибыль производителей электронных сигарет и государства в виде налогов составила порядка 1,1 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.05.2021, 16:07
    Гость: Евгений В

    В РФ борьба с курением больше похожа на садизм и издевательство над людьми старшнго поколения. Настоящее зверство. Для оздоровления людей такая "борьба" ни чего не дает, как и борьба с пьянством и наркоманией. Накотики вообще распространяются с помощью государственных органов, которые, якобы с ними борятся. Это не борьба, а сплошнон ханжество и, как обычно - поборы. До 30 лет надо запретить продажу табака, а старикам пенсионерам продавать по доступной цене. Берите пример с других стран, например с США.

  2. 26.05.2021, 14:51
    Гость: Время Ч.

    А не фиг было цены подымать до небес. Покупаю белорусские сигареты, благо живу недалеко от границы и у нас много кто ими торгуют, правда в последнее время прижали сильно, теперь все из-под полы, шифруются.

  3. 26.05.2021, 12:22
    Гость: Белая Русь

    Оригинальные факты в статье:

    1. В 2020 году рынок нелегальной продажи табачной продукции в России превысил 500 млн рублей.

    2. Так, в 2020 году из-за незаконной интернет-торговли недополученная прибыль производителей электронных сигарет и государства в виде налогов составила порядка 1,1 млрд рублей.

    Вопрос - откуда насчитали ещё 600 млн. рублей.

  4. 26.05.2021, 11:54
    Гость: gvozd

    нелегальне экономические операции - коммуняцкая терминология..
    это Конфискациями заниматься должно быть Незаконным, а не торговлей..

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